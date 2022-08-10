سعر الدولار واليورو في مصر اليوم 10 اغسطس.. صعود جديد

ارتفع سعر اليورو اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية، الأربعاء 10 أغسطس 2022، لدى البنوك الحكومية والخاصة، ليقترب من مستوى 20 جنيها ونستعرض فيما يلي سعر اليورو مقابل سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

أسعار الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزى المصرى

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزى عند الشراء 19.0994، وللبيع 19.1783.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى Cib:

وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجارى الدولى Cib إلى 19.12 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.18.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى

سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصر أبوظبى الإسلامى 19.1500 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 19.1800.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول

وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 19.08 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.18.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلى المتحد

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلى المتحد نحو 19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى

وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى الكويتى نحو 19.15 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 19.1 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بي سي» إلى 19.08 للشراء وعند البيع وصل إلى 19.18.

سعر الدولار اليوم في بنك SAAB

وصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.



تتجه توقعات خبراء السوق إلى وصول الجنيه المصري إلى مستوى 20 جنيها بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال ارتفاع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15%، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد النقد الدولي.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 20% خلال النصف الأول من 2022 إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ووفقا للبيانات فقد سجلت الصادرات غير البترولية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

تتجه توقعات خبراء السوق إلى وصول الجنيه المصري إلى مستوى 20 جنيها بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال ارتفاع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15%، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد النقد الدولي.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 20% خلال النصف الأول من 2022 إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ووفقا للبيانات فقد سجلت الصادرات غير البترولية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

سعر الدولار عالميا



هبط الدولار، امس الاثنين، أمام العملات الأخرى، وخسر بعض المكاسب التي حققها على خلفية بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة، والتي صدرت يوم الجمعة.

وعززت بيانات التوظيف الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية.

ورأى المتداولون البيانات على أنها مؤشر على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بدرجة أكبر لمواجهة التضخم.

لكن هذا الصعود تراجع في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الاثنين، مع تراجع مؤشر الدولار إلى 106.25 بحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 0.4 بالمئة خلال اليوم، وذلك مقارنة بتسجيله أعلى مستوى له منذ عشرة أيام يوم الجمعة عند 106.930.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي إلى 8.7 بالمئة في يوليو مقارنة مع 9.1 بالمئة سابقا.

وتعافى الدولار الأسترالي بعد خسائره يوم الجمعة، وبحلول الساعة 0751 بتوقيت غرينتش، ارتفع 0.9 بالمئة في اليوم إلى 0.697 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.627 دولار.

وانخفض الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 134.945 ين.

وتراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو مجددا بعد أن ارتفعت في أعقاب صدور بيانات التوظيف يوم الجمعة، وبدا أن السندات الإيطالية تجاهلت قرار وكالة موديز بخفض النظرة المستقبلية لإيطاليا.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.02095 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.2118 دولار.



اليورو يقترب من 20 جنيها

تخطى اليورو في مصر داخل البنك المركزى 19 جنيها، وسجل اليورو اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، نحو 19.5483 جنيهًا للشراء، و19.6367 للبيع، بينما سجل الدولار الأمريكى داخل البنك المركزى المصرى 19.0994 جنيه للشراء و19.1783 للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزى المصرى

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزى عند الشراء 19.0994، وللبيع 19.1783.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى Cib:

وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجارى الدولى Cib إلى 19.12 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.18.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى

سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصر أبوظبى الإسلامى 19.1500 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 19.1800.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول

وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 19.08 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.18.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلى المتحد

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلى المتحد نحو 19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى

وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى الكويتى نحو 19.15 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 19.1 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بي سي» إلى 19.08 للشراء وعند البيع وصل إلى 19.18.

سعر الدولار اليوم في بنك SAAB

وصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.