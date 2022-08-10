أسعار الدرهم الأماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

سجل الدرهم الأماراتي في البنك الأهلي 5.19 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.

سجلت اسعار الدرهم الأماراتي في السوق المصري اليوم الاربعاء 10 اغسطس 2022 بداية تعاملات الاسبوع استقرار في البنوك؛ لتبلغ في متوسط تعاملاتها نحو 5.19 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

أسعار الدرهم الأمارتي اليوم الاربعاء 10 اغسطس 2022:

وفقا لاسعار صرف البنك المركزي الرسمية قد سجلت اسعار الدرهم الأماراتي استقرار لتصل إلى مستويات 5.19 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.

وجاءت اسعار الدرهم الأماراتي في باقي البنوك المصرية كالاتي:



سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم اليوم الاربعاء 10 أغسطس 2022 في البنك الأهلي :



وصل سعر الدرهم الأماراتي اليوم الاربعاء 10 أغسطس 2022 في بنك الأهلي إلى 5.19 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الأماراتي اليوم الاربعاء 10 أغسطس 2022 في بنك مصر :



وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم اليوم الاربعاء 10 اغسطس 2022 في بنك مصر إلى 5.19 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الأماراتي اليوم الاربعاء 10أغسطس 2022 في بنك الامارات دبي الوطني:



وصل سعر الدرهم الأماراتي في بنك الأمارات اليوم الاربعاء 10 اغسطس 2022 دبي 5.20 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاربعاء 10 أغسطس 2022 في بنك الاستثمار العربي:



وصل سعر الدرهم الاماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم الاربعاء 10 أغسطس 2022 إلى 5.19 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاربعاء 10 أغسطس 2022 في البنك العربي الافريقي:



وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية الاربعاء 10 أغسطس 2022 في بنك العربي الافريقي إلى 5.12 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الأماراتي اليوم الاربعاء 10 أغسطس 2022 في بنك الاسكندرية:



وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية الاربعاء 10 أغسطس 2022 في بنك الاسكندرية إلى 5.2 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الأماراتي اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 في بنك قطر الوطني:



وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاربعاء10 أغسطس 2022 في بنك قطر الوطني إلى 5.18 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الأماراتي اليوم الاربعاء 10 أغسطس 2022 في بنك كريدي اجريكول:



وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاربعاء 10 أغسطس 2022 في بنك جريدي اجريكول إلى 5.18 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاربعاء 10 أغسطس 2022 في بنك التجاري الدولي:

وصل سعر الدرهم الأماراتي المصرية اليوم الاربعاء 10 أغسطس 2022 في بنك التجاري الدولي إلى 5.18 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.

أعلي سعر لشراء الدرهم الأماراتي



سجل اعلي سعر لشراء الدرهم الأماراتي اليوم الأربعاء 10 اغسطس 2022، في بنك ا التعمير والاسكان عند 5.15 جنيه للشراء.



اقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي:



سجل اقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي اليوم الاربعاء 10 اغسطس 2022، في بنك مصر ابو ظبي الاسلامي عن 5.213 جنيه للبيع.



اعلي سعر لبيع الدرهم الأماراتي:



سجل اعلي سعر لبيع الدرهم الاماراتي اليوم الاربعاء 10 اغسطس 2022، في بنك كريدي أجريكول عند 5.22 جنيه للبيع.

الدرهم الأماراتي يرتفع 5 قروش خلال تعاملات الاسبوع الماضي:

كانت أسعار الدرهم الإماراتي ارتفعت بقيمة 5 قروش ليصل بنهاية تعاملات الأسبوع بالبنك المركزي إلى 5.19 جنيه للشراء و 5.22 جنيه للبيع، مقابل 5.14 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الأماراتي مقابل العملات الاخري:

وعلى صعيد أسعار صرف الدرهم الأماراتي فقد استقر سعر صرف الدرهم الأماراتي مقابل الدولار عند 3.67 درهم وفقا لتعاملات مصرف الاماراتي المركزي.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدرهم، 4.44 درهم، وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدرهم الاماراتي نحو 11.97 درهم. وبلغ سعر صرف الريال القطري مقابل الدرهم الأماراتي 1 درهم.

هبوط الاحتياطي النقدي خلال يوليو:

وأعلن البنك المركزي المصري تسجيل الاحتياطات النقدية للبلاد هبوطا جديدا خلال يوليو الماضي؛ لتواصل تراجعتها منذ تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي اليوم إن الاحتياطي النقدي للبلاد تراجع بقيمة 232 مليون دولار بصفة مبدئية خلال يوليو الماضي ليصل إلى 33.375 مليار دولار مقارنة بنحو 33.143 مليار دولار