أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 10 اغسطس. التين بـ20 جنيها

ينشر موقع الفجر أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 10-8-2022، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 5.5 جنيه للكيلو، والجزر دون عروش 5.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 9 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 2.75 جنيه للكيلو، والرومي بـ 2.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 2.75 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 3.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 3.5 جنيه، والألوان بـ 6 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3.5 جنيه.

وسجّل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5.5 جنيه، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 22 جنيهًا، والثوم بـ 11 جنيهًا، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 15 جنيهًا.



أسعار الفاكهة اليوم

وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 6.5 جنيهات، والجريب فروت إلى 15 جنيهًا، والليمون البلدي بـ 9 جنيهًا، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه.

وسجل سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات، والعنب الأحمر 10 جنيهات، والمشمش 20 جنيها، الموز البلدي 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

وسجل سعر التفاح الاصفر 25 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 17 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها، والافوكادو 35 جنيها، والخوخ 15 جنيها والكمثرى 25 جنيها.

وسجل سعر التفاح الأخضر 25 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها والبرقوق الأسود 35 جنيها ومانجو زبدية وسكري ب20 جنيها.



وسجل سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها، عنب أسود مستورد 15 جنيها، والعنب الكرمسون ب10 جنيهات،الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه،والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وبلغ سعر التين 20 جنيهات،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيه.

‏‎‏‎- الجزر بـ 7:5 جنيها.

‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 16.5 جنيه.

‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها

- فاصوليا 15‎ جنيها.

‏- بلح بارحى 34 جنيها.

- بامية 23‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎- وورق عنب 19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.

حزمة مساعدات جديدة



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإطلاق حزمة اجتماعية غير مسبوقة، ومع بداية شهر سبتمبر سنبدأ في تطبيقها، منوها بأن الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء والضغط على المواطن المصري.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 20% خلال النصف الأول من 2022 إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ووفقا للبيانات فقد سجلت الصادرات غير البترولية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وقال البنك المركزي المصري في بيان صادر بشأن ميزان المدفوعات إن العجز في الحساب الجاري اتسع في الربع من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، وسط زيادة في تخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 5.79 مليار دولار من 5.67 مليار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار من العام السابق مع اتساع العجز التجاري، ويرجع ذلك في جانب منه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقفزت إيرادات السياحة إلى 2.38 مليار دولار من 1.32 مليار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 2021، إذ استمر السفر في التعافي من آثار كوفيد-19 على الرغم من انخفاض أعداد السياح الروس والأوكرانيين انخفاضا حادا بعد اندلاع أزمة أوكرانيا في أواخر فبراير شباط، وفقا لما ذكره البنك المركزي.