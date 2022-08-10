مروان بابلو مطلوب على جوجل بعد طرحه "الحلال".. اعرف الكلمات

تصدر مروان بابلو مطرب الراب المصري، اليوم الأربعاء الموافق العاشر من أغسطس 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلانه عن طرح أحداث أغانيه "الحلال" عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".

مروان بابلو

وطرح مروان بابلو أحدث أعماله الفنية "الحلال" على يوتيوب، والتي حققت نجاحا كبيرا بعد ساعات قليلة من طرحها، ولاتزال تحصد عشرات الآلاف من المشاهدات التي تخطت الـ300 ألف حتى تلك اللحظة.

أغنية مروان بابلو الجديدة

وتعتبر أغنية "الحلال" هي أحدث أعمال مروان بابلو مطرب الراب المصري الذي يلقى إعجابا كبيرا واهتماما من محبيه، وله قاعدة جماهيرية كبيرة، وتعاون فيها مع المنتج هادي معمر، وسط تفاؤل بتحقيقها نجاح كبير.

كلمات أغنية مروان بابلو الجديدة

وتحمل أغنية مروان بابلو الجديدة كلمات: "دا المصير ودا المنال.. لو فقدت الاتزان.. ما تسألنيش على المكان.. طالع رحلة للسحاب.. بحاول أصحح الخلل.. لسة قلبي في الشمال.. مبقتش أدور على الأمان.. بقيت بدور على السلاح.. بدور بس على الانتقام.. الخشا يفقر الرجال.. ف عقدتي دوت الحلال.. مفكمش عشر سلكان.. خلقت لأكون سواء كرهتوا ده أو حبيتوه.. كلبش ف أيدي.. ودماغي ف المكوك.. لو عايز تحلم متخفش من الجاثوم.. قالولي ركز كل مكتوب له يروح.. مش هايعوزوك غير وقت اللزوم.. أعداء تحتار فيك والأصحاب يغتالوك.. حاولنا معرفناش نعاشر الخسيس.. كبسنا البن موقفش النزيف.. صدقنا قلوبنا قالوا دول مجانين.. فاكس فاكس فاكس كل إلى اتقال.. فاكس مستقبل.. فاكس كل إلى كان".

تكملة كلمات أغنية مروان بابلو

كما تتضمن كلماتها: "اللي معاك انا حبيت الحياة.. خدت حبك بس طمعان في المزيد.. هنروح الكافيه ولا ده مش أكيد.. كلنا في رحلة تجاه التجاعيد.. وأنا مش ضامن أبقى معاكي.. كان نفسي أقولك إني فداكي.. كان نفسي أقولك إني مناسب.. كان نفسي أقولك إني اسف.. خنتها مرة من غبائي.. التانية كانت بتدور ف بالي".

أعمال مروان بابلو

وأطلق مروان بابلو صاحب الـ26 عاما العديد من الأغاني معتمدا على إيقاع الراب، ليحقق نجاحا كبيرا وقاعدة شعبية واسعة، خلال فترة قصيرة، وتضمنت أغانيه "الجميزة" التي شهدت انطلاقته الحقيقية، إلى جانب "غابة".

أسلوب مروان بابلو

وتعتمد أغاني مروان بابلو على كلمات شعبية متداولة بين الشباب، إلى جانب استخدامها الموسيقى السريعة، ما يجعلها تلقى انتقادات كبيرة رغم النجاحات الباهرة التي تلقاها أعمال مطرب الراب بابلو.

ألقاب مروان بابلو

وأطلق محبو مروان بابلو عليه عددا من الألقاب، على رأسها "داما الراب"، إلى جانب "بيكاسو الموسيقى"، وهو ما دفعه إلى الاستعانة بأحد أعمال الفنان التشكيلي الكبير بيكاسو.

أغاني مروان بابلو

وقدم مروان بابلو العديد من الأعمال على رأسها أغاني "سندباد" والغلاف أزوريس" إلى جانب "ديناميت"، إلا أن أغنية جميزة تمثل النجاح الحقيقي له والتي طرحها في عام 20219،

أبرز أعمال مروان بابلو

ومن أعمال مروان بابلو الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا "سندباد، الغلاف أزوريس، ديناميت"، ولكن سطوع نجمه بلغ مداه في عام 2019 بسبب أغنية حملت عنوان "الجميزة".

حفل مروان بابلو في السعودية

ويحيي مطرب الراب المصري مروان بابلو حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في بوليفارد رياض سيتي، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 200 ريال سعودي، وذلك غدا الخميس.