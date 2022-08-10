حقيقة رحيل فرجاني ساسي عن الدحيل وغيابه عن مونديال 2022

تصدر التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الدحيل القطري والزمالك السابق اليوم الأربعاء الموافق العاشر من أغسطس 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تناثرت أنباء حول قرب رحيله عن صفوف فريقه وغيابه عن كأس العالم 2022 المقام في قطر.

رحيل فرجاني ساسي

وتساءل الكثيرون عن حقيقة رحيل فرجاني ساسي نجم المنتخب التونسي عن الدحيل، وغيابه عن كأس العالم، ولا سيما بعدما تردد اسم اللاعب مؤخرا بوجود حديث بينه وبين إدارة الزمالك المصري من أجل العودة.

حقيقة رحيل فرجاني ساسي

وأوضحت تقارير صحفية قطرية أن نادي الدحيل استقر على رفع اسم فرجاني ساسي من قائمته، وذلك الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا وغاب على إثرها عن تدريبات الفريق، ومن ثم الغياب لفترة تطول أكثر من شهر عن المباريات فى الدورى القطرى.

إصابة فرجاني ساسي

وتعرض فرجاني ساسي للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الوكرة فى أولى مباريات الدورى القطرى للموسم الجديد، والتى انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدفين.

رفع صورة فرجاني ساسي

وغابت صورة فرجاني ساسي عن قائمة الدحيل الموجودة على الموقع الرسمي للنادي، ما سبب صدمة إلى جماهير الفريق القطري، متسائلين عن سبب رفع صورته، وسط حالة من القلق بشأن مصير اللاعب.

قرب رحيل فرجاني ساسي

وتوقع البعض قرب رحيل فرجاني ساسي عن نادي الدحيل بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا، إلى أن سالم المري مدير قطاع الكرة بالدحيل القطري قد نفى تلك الشائعات.

رحيل فرجاني ساسي غير صحيح

وأكد سالم المرى فى تصريحات إعلامية، استمرار عقد فرجاني ساسي مع الدحيل لمدة موسمين مقبلين، لافتا أن إصابته تحتاج إلى فترة علاج نحو 3 أسابيع، ثم يعود لبرنامج تأهيلي، قبل المشاركة مجددا مع الفريق.

غياب فرجاني ساسي عن مباراة فريقه

ويخوض الدحيل مباراته الثانية في الدوري القطري أمام الأهلي غدًا الخميس، حيث بدأ الجهاز الفني خلال التدريب عمله في تحضير اللاعبين بدنيًا وذهنيا لهذه المباراة التي سيدخلها الفريق من أجل تصحيح المسار، بعد خسارته الماضية.

فرجاني ساسي مهدد بالغياب عن مونديال 2022

وأبدى الجهاز الفني لمنتخب تونس تخوفه من غياب فرجاني ساسي وتخلفه عن المشاركة في كأس العالم بقطر 2022، بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا، حيث يعتبر اللاعب من العناصر الأساسية في التشكيل.