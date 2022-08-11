بإطلالة جذابة.. ياسمين عبدالعزيز تتصدر التريند بسبب صورة مع زوجها في الساحل

تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تريند موقع البحث جوجل، وجاء ذلك بعد نشرها صور إجازتها الصيفية في الساحل بصحبه زوجها الفنان تحمد العوضي.

إطلالة ياسمين عبدالعزيز في الساحل

وحرصت ياسمين عبدالعزيز على مشاركة صور إجازتها الصيفية مع جمهورها عبر حسابها الشخصي إنستجرام وظهرت ياسمين بإطلالة بسيطة اعتمدت فيها علي شعرها المنسدل، ومكياج بيسط، ونظارة شمسية، وملابس صيفية، وتميزت هذه الإطلالة بالانطلاق والمرح.

ياسمين عبد العزيز في أحضان زوجها أحمد العوضي

وحرصت ياسمين علي مشاركة صور لها تجمعها بزوجها احمد العوضي، حيث تميزت هذه الصور بطابع الحب والمودة.

وجاءت هذه الصور هي الأولي بعد الخلافات الشديدة التي وقعت بين ياسمين وزوجها احمد العوضي بعد عودتها من سويسرا بعد إجراءها عملية جراحية هناك، حيث قامت بإلغاء متابعتها له، مما تسبب في تردد الكثير من الأنباء حول انفصالهما.

رد أحمد العوضي على أنباء انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

و قد قام الفنان أحمد العوضي بالرد على الأنباء التي تم تداولها حول انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر أحمد العوضي عبر حسابه في إنستجرام صورة تجمعه بزوجته، معلقا عليها: «مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي بحبك».

كما نشر العوضي توضيحا آخر لجمهوره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه: «انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي اي زوجين طبيعيين».



وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي اي اخت من اخواتي لما بتتصـرف لإنها بتتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجوميه، فمنعا للقيل والقال انا بقولها اني بحبك، واللي بيني وبينك اكبر بكتير من اي خلاف اوكلام فاضي”.



تعليقات المتابعين على صور ياسمين عبد العزيز

جاءت تعليقات متابعين ياسمين علي صورها تدل علي الحب والتقدير وكانت كالتالي: "وحش الكون"، "قمر عسل"،"أحلى روح وخفة دم وقمر"، "يا قلبي على الجمال"، "القمر طلع"،"بنحبك أوي"، "ما شاء الله على جمالك"، "الله يحميكي ويحفظك يا قلبي".

رشاقة ياسمين عبد العزيز

وصرحت ياسمين في لقاء تليفزيوني أن سبب رشاقتها ونقص وزنها يرجع إلى اعتمادها بشكل كبير علي تناول الفاكهة، وشرب المياه، وتجنب تناول الوجبات السريعة.

ياسمين عبد العزيز مع زوجها في الماراثون الرمضاني 2023

وتستعد الفنانة ياسمين عبد العزيز لمسلسل جديد، مع زوجها أحمد العوضي، سوف يعرض في الماراثون الرمضاني 2023،وهذا ما أعلنه الفنان أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك حيث نشر وقال “ في رمضان 2023 وحش الكون والخديوي راجعين بمسلسل جديد ان شاء الله يليق بالجمهور الغالي، تأليف ناصر عبر الرحمن، إخراج مصطفي فكري، إنتاج سينرجي ( تامر مرسي).

ويعد هذا العمل هو الأول لياسمين عبد العزيز بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة اددت إلى دخولها المستشفى والسفر إل سويسرا لتلقي العلاج ثم التعافي من المرض والعودة إلى السفر مرة أخرى.

أخر أعمال ياسمين عبد العزيز وزوجها

الجدير بالذكر أن اخر اعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللى مالوش كبير" وتم عرضه في شهر رمضان 2021 وجمعها بالنجم أحمد العوضى، وشارك في البطولة خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.