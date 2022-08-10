سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-8-2022 مقابل الجنيه (تحديث جديد)

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-8-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.48 جنيه للشراء، و19.57 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.40 جنيه للشراء، و19.59للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.54 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.54 جنيه للشراء.



19.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.48 جنيه للشراء.



19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.49 جنيه للشراء.



19.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.40 جنيه للشراء.



19.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.46 جنيه للشراء.



19.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.51 جنيه للشراء.



19.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.54 جنيه للشراء.



19.60 جنيه للبيع.

اسعار الدولار اليوم



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.09 جنيه للشراء.



19.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.86 جنيه للشراء، 23.10 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري 22.73 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل الإسترليني 22.68 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.61 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع.

مساعدات جديدة



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإطلاق حزمة اجتماعية غير مسبوقة، ومع بداية شهر سبتمبر سنبدأ في تطبيقها، منوها بأن الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء والضغط على المواطن المصري.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 20% خلال النصف الأول من 2022 إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ووفقا للبيانات فقد سجلت الصادرات غير البترولية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وقال البنك المركزي المصري في بيان صادر بشأن ميزان المدفوعات إن العجز في الحساب الجاري اتسع في الربع من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، وسط زيادة في تخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 5.79 مليار دولار من 5.67 مليار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار من العام السابق مع اتساع العجز التجاري، ويرجع ذلك في جانب منه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقفزت إيرادات السياحة إلى 2.38 مليار دولار من 1.32 مليار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 2021، إذ استمر السفر في التعافي من آثار كوفيد-19 على الرغم من انخفاض أعداد السياح الروس والأوكرانيين انخفاضا حادا بعد اندلاع أزمة أوكرانيا في أواخر فبراير شباط، وفقا لما ذكره البنك المركزي.