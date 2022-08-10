٢،٤ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخيلة ودمياط في يوليو الماضي



استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية.



تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٩ آلاف و٧٣٣ شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال يوليو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات».



أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت ٣٩١ مليونًا و٥٢٣ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة نحو مليار و٦٢٤مليونًا و٤٤٠ ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات ٤٣٩ مليونًا و٥٨٩ ألف جنيه.



أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول ٣ آلاف و٩٨ بيانًا جمركيًا خلال يوليو الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت ٧ مليارات و٤٠٥ ملايين و٨٥١ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٨ ملايين و١٣٧ ألف جنيه.



أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال يوليو الماضي بلغت نحو ٢ مليار و٤٥٧ مليونًا و٢٥٨ ألف جنيه.