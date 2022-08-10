بعثة السباحة تعود إلى أرض الوطن بعد نجاح محاولة عبور المانش

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الفريق يعود لأرض
الفريق يعود لأرض الوطن

غادرت بعثة السباحة صباح اليوم الأربعاء، الأراضي البريطانية في طريقها إلى الغردقة بعد نجاح الفريق المكون من 6 سباحين من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بنظام التتابع، بحيث يعوم كل سباح لمدة ساعة لإنهاء العبور فى 12 ساعة، فترتين لكل سباح لمدة ساعتين.

 وأدى الفريق تمريناته في مدينة الغردقة ليمنح الرحلة العبور بعدًا سياحيًا  قبل سفره إلى ميناء دوڤر في إنجلترا ثم يعبر إلى الأراضي الفرنسية، وهو عبور دولي مشهور يسمى عبور المانش (دوڤر/ كإلى ) قطعه كثير من سباحين المسافات الطويلة العالميين، ومنهم مصريين كانوا يلقبون بـ "تماسيح النيل" أمثال عبداللطيف أبوهيف ونبيل الشاذلي وعبده المانش.

ومن المنتظر أن تلتقي البعثة وزير الشباب لتهنئتهم على نجاح المحاولة.

كان في وداع البعثة في مطار جاتويك أعضاء مجلس إدارة بيت العائلة المصرية بلندن الذين اصطحبوهم في رحلتهم منذ وصولهم وقدموا خالص تهنئتهم على النجاح الذي حققته البعثة، والذي يعتبر فخرًا لكل مصري.

بعثة السباحة تعود إلى أرض الوطن بعد نجاح محاولة عبور المانش
بعثة السباحة تعود إلى أرض الوطن بعد نجاح محاولة عبور المانش
تهنئة بعثة السباحة
تهنئة بعثة السباحة
بعثة السباحة تعود إلى أرض الوطن بعد نجاح محاولة عبور المانش
بعثة السباحة تعود إلى أرض الوطن بعد نجاح محاولة عبور المانش
وزير الشباب ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة الاحتياجات الخاصة

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