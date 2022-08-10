الضرائب: توجيهات بضرورة متابعة العمل ميدانيا بكافة المناطق والمأموريات



اجتمع رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب فور توليهم مهام وظائفهم برؤساء المناطق والمأموريات الضريبية بكل من محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، بحضور الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ،وفاطمة محمد رئيس الادارة المركزية لشئون قطاع المناطق الضريبية، وسوف تستمر هذه اللقاءات مع باقي المناطق والمأموريات.



وأكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب خلال اللقاء على توجيهات دكتور محمد معيط وزير المالية بضرورة متابعة العمل ميدانيا بكافة المناطق والمأموريات التنفيذية، حيث أن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كافة المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية، والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وتحقيق التواصل الفعال مع العاملين، معربا عن شكره لوزير المالية على ثقته الغالية بتكليفه بمنصب مساعدا لوزير المالية لشئون مصلحة الضرائب.



ودعا عبد القادر العاملين بتضافر الجهود لتحقيق المستهدف من الحصيلة في الفترة القادمة على غرار ما قاموا به من جهود أدت إلى النجاح فى الفترة الماضية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر والعالم مثل أزمة كورونا وحرب أوكرانيا.



وأشاد عبد القادر بالانجازات التى قامت بها المصلحة في الفترة الماضية في عدة مشروعات ضخمة مثل الدمج والميكنة والفاتورة الالكترونية والايصال الالكترونى وغيرهم، لافتًا إلى أن الهدف من هذه المشروعات هو جعل المصلحة من أكثر المؤسسات المصرية تحديثًا من الناحية التكنولوجية.



وفي نفس السياق أعرب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن مدى سعادته في اول لقاء له مع رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية بعد توليه المسئولية، ووعد أنه لن يدخر جهدا في سبيل تحقيق الرضا الوظيفى للعاملين، موجهًأ الشكر لوزير المالية على ثقته الغالية بتكليفه بمنصب رئيس مصلحة الضرائب، قائلا ان من اهتماماته فى المرحلة الحالية هو الاستماع لجميع الافكار البناءه التي تساهم فى تحقيق المستهدف من الحصيلة لا سيما أن حصيلة العام الحالى تتجاوز العام الماضى بما يقرب من 280 مليار جنية، وهذا ما يدعونا جميعًا إلى بذل المزيد من الجهد العمل كلا فى تخصصه كالفحص والحصر وجميع الشُعب بالمأموريات حيث دعا جميع رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية بتجميع كافة مشكلات ومطالب العاملين، والتى سوف يقوم بدراستها على الفور بحيث يتم حلها فى أسرع وقت، مشددا على أن بابه مفتوح للجميع.



واستعرض مختار توفيق خطة تطوير المصلحة والتى بدأت منذ فترة ولازالت مستمرة حتى الآن مشيرا إلى أن بحلول عام 2023 سوف تشهد المصلحة معظم المناطق والمأموريات الضريبية في ثوبها الجديد على غرار منطقة ضرائب القاهرة رابع من حيث الدمج والميكنة وتحديث البنية التحتية وأيضا تأهيل العنصر البشرى، وذلك للوصول إلى مصلحة ضرائب متطورة، حيث أن الضريبة تعد من أهم أعمدة الدولة الاقتصادية والتي تعتمد عليها في الانفاق علي العديد من المشروعات القومية، وأيضا دعم العديد من الانشطة التكافلية، مشيرا إلى الدور الهام الذي يقع على عاتق المصلحة في دفع الاقتصاد المصري.