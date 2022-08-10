أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 10 اغسطس 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات الأربعاء 10 أغسطس 2022، رغم تراجع المعدن النفيس عالميا وحالة الركود بالسوق.

أسعار الذهب اليوم في الأردن



بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن خلال تعاملات اليوم 40.96 دينار (57.15 دولار)، حسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن مستوى 30.72 دينار (42.86 دولار).



وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.90 دينار (33.77 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 20.48 دينار (28.58 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) 35.84 دينار (50.01 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الأردن نحو 1274 دينارا (1777 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 286.66 دينار (400.07 دولار).

أسعار الذهب في الدول العربية

سعر الذهب اليوم في السعودية



سعر الذهب عيار 24 يسجل 214.14 ريال.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 187.37 ريال.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 160.60 ريال.

سعر الذهب اليوم في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 209.29 درهم.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 183.13 درهم.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 156.97 درهم.

سعر الذهب اليوم في الكويت

سعر الذهب عيار 24 يسجل 17.57 دينار.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 15.37 دينار.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 13.17 دينار.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في أمريكا

سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 56.98 دولار.

سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 49.86 دولار.

سعر الذهب في أمريكا عيار 18- 42.73 دولار.

أسعار الذهب العالمي



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع التي قد تقدم مزيدا من الوضوح بخصوص مسار تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1794.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.32% إلى 1811 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.13% ويجعل انخفاض العملة الخضراء الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.



وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز الذي يصدر غدا الأربعاء. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض التضخم إلى 8.7% من 9.1% في يونيو/ حزيران.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.77% إلى 20.49 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.8% إلى 932 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.12% إلى 2233.60 دولار للأوقية.

ينتظر المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في أمريكا، لقياس ما إذا كان الفيدرالي سيخفف معركته ضد التضخم ويتيح بيئة أفضل لنمو الاقتصاد.

توقعات التضخم عنصر حيوي يراقبه من كثب صانعو السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، بينما يزيدون بنشاط أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت لأعلى مستويات في أربعة عقود.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم السنوي في أمريكا تراجع إلى 8.7 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع 9.1 بالمئة في الشهر السابق.

وتسود أسواق المال حالة ترقب لمعرفة قراءات التضخم المقررة غدا في أكبر اقتصاد في العالم بعدما خيبت بيانات قوية عن التوظيف في الولايات المتحدة الآمال بأن الاحتياطي الاتحادي ربما يخفف من سلسلة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد.

وأقر مجلس الشيوخ قانون الإنفاق بقيمة 430 مليار دولار، الذى يهدف لمكافحة تغير المناخ وتخفيض أسعار العقاقير الطبية، وزيادة الضرائب، من شأنه تخفيض التضخم المتوقع في الأجل المتوسط والطويل، وكذلك العجز في الموازنة حسب وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.



ونجح الذهب في تسجيل مكاسب أسبوعية بفضل القلق حيال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، بينما أطلقت الصين عدة صواريخ قرب تايوان خلال تدريبات عسكرية.