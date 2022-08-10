"البريد" يعلن عن الفائز الثانى بجائزة "المليون جنيه"

الاقتصاد
بوابة الفجر



أقامت اليوم الهيئة القومية للبريد، حفل السحب الثاني على جائزة "المليون جنيه" لعملاء حسابات التوفير، وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية، وقد تم إجراء السحب بمبنى البريد بالقرية الذكية بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وجميع قيادات الهيئة ومحمد أبو العلا عبد اللطيف ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقد أعلن الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عن نتيجة السحب الثاني على حسابات التوفير "جائزة المليون جنيه" لشهر (اغسطس2022)؛ حيث فازت بها العميلة أميرة محمد حنفي أحمد، وهي صاحبة حساب توفير لدى الهيئة القومية للبريد / فرع الكنج مريوط.

وفي نفس السياق، قال الدكتور شريف فاروق أن جوائز حسابات التوفير "ربع السنوية" التي تقوم بها الهيئة القومية للبريد تأتي تأكيدا على مصداقية البريد المصري تجاه عملائه وحرص الهيئة على تحقيق مصلحة عملائها والتواصل المستمر معهم وتقديرًا لولائهم الدائم وثقتهم بخدماتها المصرفية المتعددة والمتميزة التي يقدمها البريد المصري، وتعكس حرص واهتمام البريد المصري على تقديم تجربة مالية استثنائية لعملائه؛ ولتشجيع العملاء الحاليين على زيادة أرصدة حساباتهم واستخدام القنوات الرقمية للبريد المصري وتشجيع المواطنين من غير العملاء على فتح حسابات توفير جديدة لدى أي من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن جائزة المليون جنيه تقدم لعملاء توفير البريد بصفة "ربع سنوية" بقيمة مليون جنيه، وتنص شروط الاشتراك في المسابقة على ان يكون الحساب توفير "أفراد" وأن يكون نشط ويكون الحد الأدنى للرصيد في الحساب 10آلاف جنيه وقت الدخول ووقت السحب على الجائزة وأن يكون هناك 3 معاملات على الحساب خلال فترة السحب وأن يكون لدى العميل بطاقات دفع إلكتروني مربوطة بحسابه ومفعلة ونشطة ويحق للعميل الدخول في السحب بحساب واحد فقط من حساباته، مشيرا إلى أن الهيئة طبقت كافة اجراءات الحوكمة والرقابة المالية الداخلية على كافة إجراءات العمل بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأعلى درجات الجودة، موجهًا خالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالهيئة والذي يعتبرهم المحور الرئيسي في نجاح الهيئة على كافة الأصعدة.


 

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