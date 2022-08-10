تفاصيل القبض على الممثلة التونسية ريم الرياحي بتهمة "الزنا".. كشفها زوجها

تصدرت الممثلة التونسية ريم الرياحي، اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في مصر، وذلك عقب القبض عليها بتهمة الزنا.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تفاصيل القبض على الممثلة التونسية ريم الرياحي بتهمة "الزنا"، وهي على النحو التالي:-

القبض على الممثلة التونسية ريم الرياحي بتهمة "الزنا"

قصة غريبة شهدها الوسط الفني التونسي خلال الساعات الماضية، عقب انتشار خبر القبض على الممثلة التونسية ريم الرياحي إثر كمينا نصبه لها زوجها وهو مخرج معروف مع عشيقها داخل شقتها.

انتشر خبر خلال الساعات الماضية، عن القبض على الممثلة التونسية ريم الرياحي بعدما ضبطها زوجها مع عشيقها، وأعد لها كمينا بمساعدة الشرطة أثناء تواجدها مع شخص آخر.

وبعد ساعات كشفت السلطات الأمنية التونسية إن زوج الممثلة التونسية ريم الرياحي مخرج تونسي معروف يعيش في فرنسا، فزادت التكهنات حول ريم الرياحي المتزوجة من مديح بلعيد.

وكشفت الروايات المنتشرة حول الواقعة، أن زوج الممثلة التونسية ريم الرياحي، زرع كاميرا مراقبة داخل شقة الزوجية الكائنة في حي النصر، شمال وسط العاصمة التونسية، دون علم زوجته، وعقب تفريغ الكاميرا، تبين أن زوجته تدخل رفقة شاب لا يعرفه.

من هو مديح بلعيد زوج الممثلة التونسية ريم الرياحي؟

مديح بلعيد هو مخرج تونسي يعيش في فرنسا، وتردد أنه أسقط الدعوى المقدمة بحق زوجته عقب ساعات من القبض عليها، لكن مصيرها أصبح بيد النيابة العامة حسب مواقع تونسية، بعدما تم القبض عليها يوم الإثنين الماضي.

أبرز المعلومات عن الممثلة التونسية ريم الرياحي؟

ريم الرياحي هي ممثلة تونسية معروفة، بدأت مسيرتها الفنية في سن 18 عام، حيث بدأت بالفوازير في فترة تسعينات القرن الماضي، وقدمها المخرج صلاح الدين الصيد بدور (روضة المذيعة) في مسلسل (الخطاب على الباب ج 2) في سنة 1997.

واشتهرت بتقديم الاستعراضات في برامج رمضانية، وعرفت بجمالها، وقدمت أدوار شهيرة في مسلسلات درامية تونسية، لكنها اختفت عن الأنظار فترة للاهتمام بأسرتها وأبنائها.

قدمت الممثلة التونسية ريم الرياحي العديد من المسلسلات منها الأكابر، مال وآمال، غالية، حكم الأيام، فيما كان آخر أعمالها الذي طرح مؤخرا مسلسل براءة.