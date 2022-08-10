وول ستريت ترتفع مع انحسار الرهانات على رفع كبير لأسعار الفائدة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعا حادا عند الفتح يوم الأربعاء، إذ أدت بيانات أظهرت زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم الشهر الماضي لتقليص رهانات المتعاملين على زيادة ثالثة على التوالي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 356.22 نقطة، أو 1.09 بالمئة، إلى 33130.63 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 58.55 نقطة، أو 1.42 بالمئة، إلى 4181.02 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 299.51 نقطة، أو 2.40 بالمئة، إلى 12793.44 نقطة.

أسعار الفائدة المتوقعة

قلص المتعاملون رهاناتهم على زيادة ثالثة لأسعار الفائدة الأمريكية قدرها 75 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أيلول بعد بيانات نشرت يوم الأربعاء أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة تباطأ الشهر الماضي.

وأظهر تقرير من وزارة العمل الأمريكية أن أسعار المستهلكين لم ترتفع على الإطلاق في يوليو تموز مقارنة مع يونيو حزيران، مما يشير إلى أبطأ تضخم شهري في أكثر من عامين مع هبوط أسعار الوقود.

ويتوقع المتعامون الآن أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر القادم، وليس الخمسة وسبعين نقطة أساس التي كانوا قد توقعوها قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين.

والنطاق الحالي الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هو الآن بين 2.25 بالمئة و2.50 بالمئة.