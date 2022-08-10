يتجهز عدد كبير من الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات المصرية، الذي سيبدأ غدا الخميس الموافق 11/8/2022، وذلك وفقًا للبيان الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وازدادت عمليات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة 2022، لمعرفة كل ما يخص الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد المصرية 2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، التفاصيل الخاصة بمراحل تنسيق الجامعات المختلفة، من الخدمات المستمرة والمقدمة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، وأيضا التفاصيل الخاصة بالحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى للتنسيق للجامعات، بناءا على البيان الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022

أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الحد الأدنى للقبول فى المرحلة الأولى لتنسيق بالجامعات المصرية 2022، للشعبة الهندسية 83.17% فأكثر، وبالنسبة للشعبة العلمية فهي 89.02% فأكثر، وأخيرًا الشعبة الأدبية هي 64.51% فأكثر.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عمليات القبول بالمعاهد والجامعات المصرية، سيكون بالنظام الإلكتروني من خلال موقع تنسيق الجامعات 2022، الذي سيبدأ تفعيله رسميًا ابتداءًا من صباح غد الخميس مع بداية المرحلة الأولى للتنسيق.

هذا وقد سبق وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد بدء المرحلة الأولى من تنسيق الكليات والمعاهد التابعة لها، بالنسبة للعام الدراسي الجديد 2022-2023 غد الخميس الموافق 11 أغسطس 2022، على أن يستمر التقديم على هذه المرحلة حتى يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس.

ويتم التقديم على مراحل التنسيق بشكل إلكتروني بالكامل، من خلال موقع تنسيق الجامعات 2022، وذلك بالنسبة لكليات الشعب الأدبية والعلمية.

وفي سياق آخر، تواصل وزارة التربية والتعليم، فى استقبال طلبات تظلمات طلاب الثانوية العامة 2022 للتظلمات على درجات نتائجهم، وذلك حتى 18 أغسطس الجاري.