مخزونات النفط الأميريكة ترتفع لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2021

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 5.5 مليون برميل إلى 432 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين توقع المحللون زيادة قدرها 0.1 مليون برميل.

وأفادت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام الأميركية في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ أبريل نيسان عام 1985.

وكشفت البيانات عن انخفاض مخزون البنزين بمقدار 5 ملايين برميل إلى 220.3 مليون برميل لتتجاوز توقعات بتراجع قدره 0.6 مليون برميل.

على النقيض، ارتفع مخزون المقطرات (التي تشمل الديزل ووقود التدفئة) بواقع 2.2 مليون برميل إلى 111.5 مليون برميل.

أسعار النفط:

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء وسط توقعات استئناف التدفقات عبر خط أنابيب دروجبا قريبا ومخاوف حيال الطلب قبل صدور مؤشرات رئيسية بخصوصه.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو 0.76 بالمئة إلى 95.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0928 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 89.86 دولار.

وكانت عقود الخامين قد هبطت بأكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وقالت مجموعة إم.أو.إل المجرية للطاقة إن تدفق النفط إلى وسط أوروبا عبر خط أنابيب دروجبا سيستأنف بعد فترة وجيزة بعدما حولت المجموعة رسوم العبور عن استخدام القسم الأوكراني من الخط.

وقال محللون إن مخاوف الطلب أثرت أيضا على الأسعار.

وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم "المخاوف من تقويض الطلب نتيجة لركود هي المحرك الأكبر للأسعار في الوقت الحالي والسبب الرئيسي وراء تداول خام برنت دون 100 دولار للبرميل".

وسيجري التدقيق في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدوره في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، سعيا لإرشادات بشأن مدى حدة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية نحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس آب، وذلك وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأمريكي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مخزونات الخام نحو 100 ألف برميل.

ومن المقرر صدور بيانات حكومية رسمية في وقت لاحق يوم الأربعاء.