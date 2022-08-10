أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 10-8-2022

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعات شهدتها على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.





أسعار الدينار الكويتي:

سجل في البنك الاهلي: 59.75 جنيه للشراء و62.30 جنيه للبيع.

سجل في بنك مصر:59.75 جنيه للشراء و62.30 جنيه للبيع.

سجل في البنك التجاري الدولي: 60.14 جنيه للشراء و62.38 جنيه للبيع.

سجل في بنك قطر الوطني: 57.78 جنيه للشراء و62.35 جنيه للبيع.

سجل في المصرف المتحد:57.78 جنيه للشراء و62.35 جنيه للبيع،

سجل في بنك الكويت الوطني: 58.58 جنيه للشراء و62.57 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي بالبنوك:

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاهلي:

5.19جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر:

5.19جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك العربي الافريقي:

5.12جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك قناة السويس:

5.18جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاسكندرية:

5.19جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك كريدي أجريكول:

5.17جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.

أسعار صرف الريال السعودي:

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الاهلي:

.5.07 جنيه للشراء و5.094 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر:.

.5.07 جنيه للشراء و5.094 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري 5.03 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 5.06 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 5.08 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي 4.95 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي:

كانت أسعار صرف الريال السعودي الأسبوع الماضى سجلت ارتفاعات بقيمة 4 قروش ليصل إلى مستويات 5.07 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع مقابل 5.03 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع.

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل الاحتياطات النقدية للبلاد هبوطا جديدا خلال يوليو الماضي؛ لتواصل تراجعتها منذ تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي اليوم إن الاحتياطي النقدي للبلاد تراجع بقيمة 232 مليون دولار بصفة مبدئية خلال يوليو الماضي ليصل إلى 33.375 مليار دولار مقارنة بنحو 33.143 مليار دولار.

سمح البنك المركزى المصري بفتح حسابات مجانية دون مصاريف ادارية ودون حد أدنى للأفراد بدا من اليوم الاثنين الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري وفتحت البنوك أبوابها اليوم لاستقبال المواطنين الراغبين في فتح حسابات بنكية، ويأتي ذلك القرار بمناسبة اليوم العالمي للشباب ضمن الفعاليات التي ينظمها البنك المركزى المصري للشموال المالي سنويا.

تفاصيل فتح حساب مجاني ودون حد أدنى

وخلال فعاليات الشموال المالي يسمح المركزي، للبنوك، بالتواجد خارج فروعها، وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن تتم إحاطة قطاع الشؤون المصرفية في “المركزي” بأماكن الانتشار، كما يسمح المركزي للبنوك أيضا بما يلي:

- فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى.

- إصدار البطاقات المدفوعة مقدما / البطاقات المدينة (الكريدت كارد) للعملاء، وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.

- تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها.

- تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات.

- طباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي وتوزيعها على العامة.

- عمل تغطية إعلامية للحدث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان عن الأنشطة بالوسائل الإلكترونية لكل بنك.

- إرسال رسائل نصية تعريفية لعملاء شركات الاتصالات؛ للتعريف بالفعاليات، والإعلان عن بفتح البنوك حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف.

- نشر المادة الدعائية المتضمنة شعاري اليوم العربي للشمول المالي والبنك المركزي على فروع البنوك خلال فعاليات اليوم العربي للشمول المالي.