القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمصري اليوم في الدوري

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمصري، أصبحت عليها عمليات بحث مكثفة للغاية من قبل محبي وعشاق الساحرة المستديرة، وخاصة جماهير القلعة الحمراء.

وأنهى الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى اليوم، وذلك بعدما تخطى المارد الأحمر عقبة الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويرغب عدد كبير من عشاق القلعة الحمراء، في معرفة القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمصري، والتشكيل المتوقع.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمصري والتشكيل المتوقع وموعد اللقاء، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الاهلي والمصري اليوم في الدوري

وستقام مباراة الاهلي والمصري في الدوري، مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2022، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيتم إذاعة مباراة الاهلي والمصري، في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمصري

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمصري ستكون عبر قناة أون تايم سبورتس الرياضية المفتوحة On Time Sports HD، مع وجود استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



التشكيل الاهلي المتوقع اليوم أمام المصري

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمود المتولي - رامي ربيعة - محمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد فخري - محمد محمود - زياد طارق.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

غيابات الاهلي أمام المصري

وتعتبر أبرز غيابات الاهلي بسبب الاصابة عمار حمدي وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبي، ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية لأسباب فنية.

أخر مواجهة جمعت بين فريقي الاهلي والمصري

وكانت أخر مواجهة جمعت بين فريقي الاهلي والمصري، في الدور الأول، وانتهت بفوز المصري بنتيجة 0/1، سجله هيثم العيوني في اللقاء الذى أقيم بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة باستاد برج العرب بالإسكندرية.