عاجل.. بيان هام من البنك المركزي حول مستويات التضخم

أعلن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي قد بلغ في يوليو الماضي 6. 15% مقابل 6. 14% في يونيو السابق عليه.

وذكر البنك المركزي -في بيان اليوم الأربعاء- أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلا شهريا بلغ 5. 1% في يوليو الماضي مقابل 6. 0% في ذات الشهر من العام السابق 2021، ومقارنة مع 2. 1% في يونيو 2022.

ارتفاع معدل التضخم الشهري (0.9%) لشهر يوليو 2022

• بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (131.0) نقطة لشهر يوليو 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (0.9%) عن شهر يونيو 2022.

• ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (3.3%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (9.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (6.4%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.8%).

• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.6%) لشهر يوليو 2022 مقابل (6.1%) لنفس الشهـر من العام السابق.



أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر يوليو 2022 مقارنة بشهـر يونيو 2022):



1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (0.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.1%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.1%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.8%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (3.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (3.3%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى

بنسبة (0.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا

قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.7%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (6.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (9.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (6.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.5%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.7%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.6%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.0%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%).



ثانيًا: التغير السنوي (شهر يوليو 2022 مقارنة بشهر يوليو 2021):



1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (23.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (45.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (34.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (31.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (27.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (24.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (23.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (21.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (15.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (13.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (11.6%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-1.6%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (7.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (7.2%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (9.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (16.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (12.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (10.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (8.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (6.4%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (5.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (28.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (9.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.7%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (3.3%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (3.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا

قدره (12.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (14.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (13.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (12.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (12.2%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (11.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (7.6%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (6.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (10.8%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.5%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (15.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (22.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (13.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (12.6%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.9%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (27.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (41.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (31.9%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (17.7%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (8.2%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (7.5%).

10- سجل قسم التعليم ثباتًا عند ارتفاع قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (20.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (20.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (8.3%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (9.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (13.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (9.7%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (5.1%).