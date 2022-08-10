الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد بيانات التضخم الأميريكية

ارتدت الأسهم الأوروبية عن خسائرها الأولية وأغلقت مرتفعة يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي هدأت التوتر بين المستثمرين.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.9 بالمئة مسجلا أفضل جلسة له في نحو أسبوعين.

ولم يطرأ تغير على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو تموز بسبب هبوط حاد في تكلفة البنزين.

لكن محلليون أشاروا إلى أنه على الرغم من أن تراجع أسعار الطاقة ساعد في تهدئة التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، فإن مخاطر العرض والطلب ترسم صورة قاتمة لأوروبا.

وأدت موجات حارة وتساقط شحيح للأمطار هذا الصيف إلى استنزاف مناسيب المياه في نهر الراين، الشريان التجاري لألمانيا، مما يساهم في تعطيل حركة السفن ويدفع تكاليف الشحن للارتفاع بأكثر من خمسة أضعاف.

وجاءت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة في مقدمة الرابحين مع صعود مؤشرها 2.4 بالمئة. ومن بين القطاعات الرابحة الأخرى التعدين والتجزئة والسفر والترفيه.



ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي أظهرت تباطؤًا في تسارع التضخم.

وارتفعت أسهم التجزئة في السوق الأوروبية بنسبة 3% لتقود غالبية القطاعات نحو التداول في المنطقة الخضراء.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا بنسبة 8.5% على أساس سنوي خلال يوليو تموز، وهو ما يظهر تباطؤًا من قراءة التضخم في يونيو حزيران والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 9.1% على أساس سنوي.

ويعطي التباطؤ في نمو التضخم في أميركا إشارة للاحتياطي الفدرالي بشأن سياسته النقدية في اجتماع سبتمبر أيلول القادم.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية في أوروبا، سجل مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بألمانيا 7.5% على أساس سنوي في يوليو تموز و0.9% على أساس شهري.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر Stoxx Europe بنسبة 0.89% أو 3.80 نقطة إلى 439.88 نقطة.

وارتفع FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.25% أو 18.96 نقطة إلى 7509.11 نقطة، وارتفع CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.52% أو 33.44 نقطة إلى 6523.44 نقطة، في حين ارتفع DAX الألماني بنسبة 1.23% إلى 165.96 نقطة إلى 13700.93 نقطة.

مستويات التضخم الأمريكية



سجل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤا بنسبة 8.5% في شهر يوليو الماضي، بعد أن زاد 9.1% في يونيو.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ مجموعة إجراءات لخفض التضخم بدأها منذ الشهر الماضي وهي السعي لخفض سعر البنزين، عبر السماح باستخدام احتياطي البترول الاستراتيجي للولايات المتحدة والعمل على زيادة إنتاج البنزين والسماح لبنك الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ إجراءاته المناسبة لخفض التضخم.

ويسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض التضخم السنوي 2%، وقد أعلن على لسان رئيسه جيروم باول من قبل وأعضاء مجلسه للسياسات النقدية أنه سيواصل رفع الفائدة إلى أن يتراجع التضخم إلى المستويات المطلوبة مدعومkا بسوق العمل القوي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة خلال اجتماعات مارس 25 نقطة أساس، ومايو 50 نقطة أساس، ويونيو 75 نقطة أساس ويوليو 75 نقطة أساس.

وتراجعت البطالة الأمريكية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في يوليو الماضي، لتسجل 3.5%، ما يدعم رفع جديد للفائدة في سبتمبر القادم، لكن في المقابل يوشك الاقتصاد الأمريكي على الانزلاق في ركود تضخمي، بعد أن انكمش في الربعين الأول والثاني من العام الحالي بنسبتي 1.5% و0.9% على التوالي، وهو التعريف الاصطلاحي للركود التقني أو الفني.

مستويات التضخم في مصر:

أعلن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي قد بلغ في يوليو الماضي 6. 15% مقابل 6. 14% في يونيو السابق عليه.



وذكر البنك المركزي -في بيان اليوم الأربعاء- أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلا شهريا بلغ 5. 1% في يوليو الماضي مقابل 6. 0% في ذات الشهر من العام السابق 2021، ومقارنة مع 2. 1% في يونيو 2022.

ارتفاع معدل التضخم الشهري (0.9%) لشهر يوليو 2022

• بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (131.0) نقطة لشهر يوليو 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (0.9%) عن شهر يونيو 2022.

• ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (3.3%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (9.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (6.4%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.8%).

• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.6%) لشهر يوليو 2022 مقابل (6.1%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر يوليو 2022 مقارنة بشهـر يونيو 2022):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (0.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.1%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.1%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.8%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (3.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (3.3%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى

بنسبة (0.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا

قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.7%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (6.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (9.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (6.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.5%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.7%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.6%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.0%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%).

ثانيًا: التغير السنوي (شهر يوليو 2022 مقارنة بشهر يوليو 2021):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (23.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (45.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (34.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (31.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (27.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (24.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (23.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (21.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (15.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (13.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (11.6%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-1.6%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (7.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (7.2%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (9.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (16.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (12.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (10.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (8.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (6.4%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (5.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (28.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (9.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.7%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (3.3%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (3.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا

قدره (12.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (14.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (13.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (12.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (12.2%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (11.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (7.6%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (6.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (10.8%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.5%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (15.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (22.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (13.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (12.6%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.9%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (27.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (41.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (31.9%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (17.7%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (8.2%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (7.5%).

10- سجل قسم التعليم ثباتًا عند ارتفاع قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (20.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (20.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (8.3%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (9.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (13.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (9.7%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (5.1%).