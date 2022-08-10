عاجل| مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي بالدوري

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي كان هذا هو شعار البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأحمر في مواجهة حسام حسن مدرب أبناء بورسعيد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب بالإسكندرية.





تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي





في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: محمد هاني في الظهير الأيمن - محمود متولي - محمد عبد المنعم - محمد أشرف في الظهير الأيسر.

في خط الوسط: رامي ربيعة - أليو ديانج كلاعب ارتكاز - محمد فخري.

في خط الهجوم: بيرسي تاو - لويس ميكيسوني - صلاح محسن.





وجاءت أبرز مفاجآت تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي وجود أحمد سيد غريب على دكة البدلاء رغم تألقه أمام الاتحاد السكندري، ونفس الحال بالنسبة إلى زياد طارق على الدكة بجانب مصطفى شوبير وحسام حسن ومحمد محمود وكريم فؤاد ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي وميدو نبيل.





ترتيب الأهلي في الدوري





ويقع نادي الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة خلال 28 جولة حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 8 مواجهات وخسر في 3 لقاءات.





ترتيب المصري في الدوري





أما المصري البورسعيدي مع حسان حسن فهو في المركز الحادي من جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 33 نقطة من 29 جولة حقق الانتصار في 7 مواجهات وتعادل في 12 مباراة، وخسر في 10 لقاءات.



كان الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري.