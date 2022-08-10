نتيجة مباراة ريال مدريد واينتراخت فرانكفورت اليوم 10-8-2022 السوبر الأوروبي

يراود الإسبان والألمان في مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت اليوم التي ستكون بين الفريقين مع دقات الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية في ظل مواجهة شرسة بين العملاقين الكبيرين في أوروبا خلال الوقت الحالي حيث الريال بصفته بطل دوري أبطال أوروبا وفرانكفورت الألماني باعتباره حامل لقب الدوري الأوروبي لذلك فإن الفائز في مباراة اليوم سيكون بطل السوبر وهو ما يسعى إليه كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي باعتباره صاحب الحظ الأوفر والتاريخ الكبير في هذه المواجهة بعدما توج بدوري الأبطال في الموسم الماضي بعد مباريات قوية وشاقة قدمها الفريق بدأت من دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بعد الخسارة بهدف نظيف في فرنسا ثم الفوز 3-1 في سانتياجو برنابيو وبعدها صعد لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في دور الثمانية وتجاوزه بعناء شديد قبل أن يطيح بالإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من نصف النهائي ويفوز عليه حتى يصل إلى النهائي لمواجهة ليفربول بقيادة محمد صلاح واستطاع كالعادة أن يحسم كل الأمور لصالحه بالفوز بهدف نظيف والتتويج باللقب وبعدها تفرغ للتتويج بلقب الدوري الإسباني.





نتيجة مباراة ريال مدريد واينتراخت فرانكفورت





يخوض هذه المواجهة بعدما خاض معسكرًا في أمريكا تخلله عدد من المباريات الودية كان من بينها التعادل 2-2 مع كلوب أمريكا والفوز بهدفين نظيفين على يوفنتوس الإيطالي والخسارة بهدف من برشلونة في كلاسيكو الأرض الودي لذلك فإن تشكيل ريال مدريد مع أنشيلوتي سيكون بحثا عن اللقب فقط.









ويعتمد أنشيلوتي في تشكيل ريال مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت اليوم على قوة الثنائي فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما في خط الهجوم مع وصول الثلاثي توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو في وسط الملعب من أجل إحكام القبض على الفريق الألماني.





مباراة ريال مدريد اليوم





أما آينتراخت فرانكفورت مع المدرب أوليفر جلاسنر فكان قد خسر من بايرن ميونيخ بسداسية مقابل هدف في افتتاح الدوري الألماني لذلك فإن الفريق ليس في أفضل حالاته أمام النادي الملكي ومن هنا فإن جلاسنر سيعتمد على الهجمات المرتدة السريعة على أمل خطف لقب السوبر الأوروبي من خلالها.

