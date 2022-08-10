نتيجة مباراة ريال مدريد وفرانكفورت اليوم 10/8/2022 بالسوبر الأوروبي

صدام ناري بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت اليوم على لقب السوبر الأوروبي حيث يسعى كل فريق لتحقيقه كبداية قوية في هذا الموسم وإن كان الريال مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي يرفع شعار التاريخ والقوة من أجل تحقيق الفوز لا سيما أن السيناريو الذي توج به بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كان دراميا بالفوز على باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزي في الأدوار الإقصائية ثم الانتصار على ليفربول في النهائي الذي أقيم بفرنسا في ظل ظروف صعبة واجهت النادي الملكي وقتها خاصة أنه لم يكن يرشحه أحد للقب دوري الأبطال وهو نفس الموقف مع فرانكفورت الذي أطاح ببرشلونة من دور الثمانية وتوج بلقب السوبر الأوروبي على حساب رينجرز لذلك يخطط لتحقيق المفاجأة في مباراة اليوم أمام العملاق الإسباني.





نتيجة مباراة ريال مدريد وفرانكفورت





موعد مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت والقنوات الناقلة

من المقرر أن تبدأ هذه المواجهة في الساعة 9 مساء حسب توقيت القاهرة ما يعادل الساعة 10 مساء حسب توقيت مكة المكرمة وسيتم نقلها من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 باعتبارها أهم مباريات اليوم.







تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد آينتراخت فرانكفورت





في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: ميندي وكارفاخال وإيدير ميليتاو وناتشو.

في خط الوسط: توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو.

في خط الهجوم: كريم بنزيما ورودريجو وفينيسيوس جونيور.





ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز بعدما استعد لموقعة السوبر الأوروبي من خلال معسكر قوي في أمريكا خسر خلاله من برشلونة الإسباني بهدف نظيف وفاز على يوفنتوس بهدفين وتعادل مع كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة 2-2 ولذلك فإن أنشيلوتي طلب من لاعبيه ضرورة الضغط المبكر على الفريق الألماني من أجل تحقيق الفوز فقط وخطف اللقب الأول في هذا الموسم.









ويتولى تدريب آينتراخت فرانكفورت ضد ريال مدريد أوليفر جلاسنر وهو الباحث عن تحقيق مفاجأة جديدة بعدما كان قد توج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي لكنه بدأ هذا الموسم بمعاناة كبيرة بالخسارة بنتيجة 6-1 أمام بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الأولى من الدوري الألماني ولذلك سيحاول توفيق أوضاعه بشكل سريع من أجل تضميد جراحه ببطولة السوبر الأوروبي.

