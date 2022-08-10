يسعى معظم المواطنين بالمملكة العربية السعودية لمعرفة رقم حساب المواطن المجاني للشكاوى والاستفسارات، حيث أن برنامج حساب المواطن وضع عدة أرقام للمواطنين لتسهيل عملية التواصل بشكل مباشر مع برنامج حساب المواطن.

وأصدرت المملكة العربية السعودية العديد من القرارات الحكيمة والتي تهدف لتحسين اقتصاد شامل للمملكة، وقد وفّرَت خدمات متاحة للجميع لرفع العبء المالي الموقع على عاتق الأسر السعودية، وخصوصا محدودي الدخل.

وقامت المملكة بعمل برنامج حساب المواطن وهدفه هو تأكيد تسليم الدعم المالي للمستحقين مباشرة بالصور النقدية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رقم حساب المواطن المجاني الموحد الجديد 1444 لتقديم الشكاوى والاستفسارات، وهي على النحو التالي:-

رقم حساب المواطن المجاني

رقم حساب المواطن المجاني، قام برنامج حساب المواطن بوضع رقم مجاني للمواطنين السعوديين، وقد وفرت المملكة أرقام للمستحقين من البرنامج وذلك لكي تتلقي الشكاوى أو الاعتراضات الخاصة بالمواطنين، ولذلك في حالة الاستعلام عن أي سؤال بخصوص دعم حساب المواطن للمستفيد يجب الاتصال على رقم حساب المواطن المجاني الموحد وهو (19912).

رقم حساب المواطن صوتك مسموع

حيث يرغب العديد من المواطنين معرفة رقم حساب المواطن صوتك مسموع وذلك لكي يستطيعوا التواصل مع البرنامج والحصول على الدعم ويمكن التواصل على البرنامج عن طريق رقم حساب المواطن صوتك مسموع عبر الرقم (19911)، ويمكن الدخول على خدمة العملاء بالصفحة الرسمية الخاصة بحساب المواطن على بموقع تويتر، وفي حالة رغبتك في تقديم الشكوى أو الاستفسار يمكنكم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن (اضغط هنـــــــا).

شروط برنامج حساب المواطن

وقد أكد برنامج حساب المواطن ضرورة توافر مجموعة من الشروط في الأشخاص المتقدمين لديهم، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- أن يكون الشخص المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن سعودي الجنسية.

- أن يكون مقيم في المملكة السعودية بحد أقصى 90 يوم آخر هذا العام.

- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

- يجب أن لا يكون المواطن مسجل في مراكز الإيواء أو يكون مسجون.

- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

- يلزم عدم امتلاك المتقدم أصول أو أموال أو سجل تجاري.