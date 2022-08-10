نتيجة مباراة الأهلي والمصري اليوم 10-08-2022 بالدوري

تتجه كل الأنظار إلى استاد برج العرب بالإسكندرية حيث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي التي ستكون ضمن لقاءات الأسبوع الـ30 من الدوري المصري الممتاز في مواجهة فنية خاصة بين ريكاردو سواريش وحسام حسن بعدما حقق الفريق الأحمر الفوز بثلاثية على الاتحاد السكندري بعد غياب طويل مما جعل الجماهير تتنفس الأمل في شباب الفريق من أجل توالي الانتصارات في ظل ترقب ضياع الدوري المصري بشكل رسمي وذهابه إلى نادي الزمالك للموسم الثاني على التوالي، وما يعقد حسابات هذه المواجهة أنها أمام حسام حسن الذي يعتبر موقعة الأهلي منافسة خاصة يجب الفوز بها ودائما كانت له صولات وجولات ضد أبناء القلعة الحمراء مع المدربين السابقين له سواء مانويل جوزيه أو محمد يوسف أو عبد العزيز عبد الشافي زيزو ولذلك فإن مواجهة اليوم على صفيح ساخن وإن كان ريكاردو سواريش سيخوضها مدعوما بشبابه بعدما قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب اللعب بالناشئين اعتراضا على قرارات اتحاد الكرة بعدم احتساب هدف للفريق من قبل الحكم محمود عاشور في الدوري المصري.





نتيجة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي





موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم

ستكون هذه المواجهة في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة الموافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة ويتم نقلها من خلال قناة أون تايم سبورتس 1.





تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي



في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: محمود وحيد وكريم فؤاد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم

في خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف

في خط الهجوم: أحمد سيد غريب وزياد طارق وصلاح محسن





تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع أمام الأهلي

في حراسة المرمى: عصام ثروت

في خط الدفاع: إسلام أبو سليمة وعمرو موسى وأحمد علاء.

في خط الوسط: حسن علي وكريم العراقي وإيزي إيميكا وفريد شوقي.

في خط الهجوم: إلياس الجلاصي وجريندو وأوستين أموتو.





ويقع الأهلي في المركز الثالث من الدوري المصري بعدما حصد 59 نقطة بعد التعادل فاركو والمقاولون العرب والفوز على نادي الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة بينما المصري البورسعيدي في المركز رقم 11 بعدما جمع 33 نقطة عقب الخسارة من إيسترن كومباني 2-1 والتعادل مع إنبي وطلائع الجيش على التوالي.

