"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة مسابقة وظائف مهندسين بوزارة الموارد المائية ويفتح باب التظلم

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس لجنة الاختيار المشكلة طبقا للمادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، عن إتاحة نتيجة الامتحان الشفوي للمسابقة الثانية لوزارة الموارد المائية والري بشأن اختيار عدد 240 مهندسا في مختلف التخصصات.



وقال الدكتور الشيخ إنه تم إتاحة النتيجة والتظلم منها على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز في الفترة من الأحد الموافق 7 أغسطس وحتى 21 أغسطس وفقا للقانون، ويمكن للمتقدمين الراغبين في معرفة نتيجتهم الدخول إلى موقع البوابة باستخدام الرقم القومي ورقم التسجيل الذي حصلوا عليه سابقا، ومعرفة نتيجتهم.



وأشار إلى أنه يمكن للراغبين في التظلم سداد رسم قدره (22) جنيها بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 1 طريق النصر – مدينة نصر – محافظة القاهرة، ثم تسجيل التظلم عبر البوابة.

الإعداد لمسابقة ثالثة لوزارة الموارد المائية والري



وكشف الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز يعمل حاليا على الإعداد لمسابقة ثالثة، وهي الإعلان عن شغل 238 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري أيضا، ومن المقرر أن يفتح باب التقدم لها خلال شهر يناير المقبل إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية.



وأوضح أنه تم الإعلان عن المسابقة يوم 31 يناير الماضي، وفتح باب التقديم لها في الفترة من 20 فبراير الماضي وحتى 7 مارس الجاري، وبلغ عدد المتقدمين 6 آلاف و280 متقدمًا، وتوافرت الشروط المطلوبة في الإعلان على 5 آلاف و695 متقدمًا، بينما حضر منهم الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز 4 آلاف و406 متقدما، في الفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري، وخضع المتقدمون للتقييم للامتحان يشمل عدة محاور، تتعلق بالجدارات والقدرات، وقياس مهارات استخدام اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، التحول الرقمي، المعارف العامة، إلى جانب قياس التميز في التخصص المطلوب، كما تم عقد أعمال التقييم الشفوي العلني (المقابلة) يومي 26 و27 يونيو الماضي، والتي تأهل لها 293 متقدما حضر منهم 275 وذلك لاختيار 240 مرشحا.

من الجدير بالذكر، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينفذ أعمال التقييم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدءًا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف، وذلك إعمالًا لما نص عليه الدستور وقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.



وكان الجهاز نظم المسابقة الأولى العام الماضي، وتم اختيار ٢٣٦ مهندسا للالتحاق بوظائف بوزارة الموارد المائية والري، ويجري العام الجاري المسابقة الثانية، ومن المقرر أن يجري المسابقة الثالثة يناير المقبل.