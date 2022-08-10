نتيجة مباراة الأهلي والمصري اليوم في الدوري

يستقبل استاد برج العرب مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز حيث من المقرر أن تكون في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة الحادية عشرة مساء حسب توقيت الإمارات في مواجهة فنية خاصة بين حسام حسن المدير الفني لأبناء بورسعيد الطامح في تكرار الفوز على النادي الأهلي بعدما حققه معين الشعباني مدرب الفريق السابق في الدور الأول بهدف نظيف وذلك عندما يلعب أمام ريكاردو سواريش المدير الفني للقلعة الحمراء الذي امتثل لقرار مجلس إدارة النادي بخوض المباريات المتبقية من الدوري المصري بعدد من الناشئين والعائدين من الإصابة باعتبار أن الفريق فقد كل الفرص في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز الذي اقترب كثيرا من الزمالك في الوقت الحالي بصرف النظر عن نتائج الأهلي وبيراميدز في المباريات المقبلة من المسابقة المحلية.

وحقق نادي الأهلي بشبابه فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة كسرت حدة تعادلات الفريق مع فاركو والمقاولون العرب وبعثت الأمل لدى الجماهير أن الفريق يضم عددا من الناشئين يمكن الاعتماد عليهم في المستقبل مثل أحمد سيد غريب وزياد طارق في تشكيل الأهلي الأساسي.





نتيجة مباراة الأهلي والمصري





ووصل نادي الأهلي إلى النقطة رقم 59 في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري لذلك يريد سواريش تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي من أجل الوصول إلى النقطة رقم 62 والاحتفاظ بالمركز الثالث لذلك ينتظر أن يكون تشكيل الأهلي مكونا من عدد من اللاعبين الشباب مثل زياد طارق ومحمد أشرف بجانب علي لطفي في حراسة المرمى.







أما حسام حسن مدرب المصري فيأخذ هذه المباريات على عاتقه من أجل تحقيق الفوز بعدما وصل إلى النقطة 33 في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري المصري وهو يخطط للانتصار من أجل ضمان البقاء بشكل رسمي رغم أنه بعيد عن مناطق الخطورة في الوقت الحالي بالنظر إلى أنه خسر من إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف ثم تعادل 1-1 مع إنبي وتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش لكن حسام حسن يعتمد على 3 مدافعين في الخط الخلفي في وجود أوستين أموتو وجريندو في خط الهجوم لتصبح الطريقة 3-5-2 في الحالة الهجومية وتتحول إلى 5-4-1 في الحالة الدفاعية.

