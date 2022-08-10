ألمانيا تعتزم فرض ضرائب جديدة لمواجهة التضخم



أعلنت ألمانيا عزمها تبني سلسلة إجراءات ضريبية بقيمة عشرة مليارات يورو (10.2 مليار دولار) في 2023 لمساعدة العمال على مواجهة التضخم المتصاعد.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر -وفقا لراديو (مونت كارلو الدولي) اليوم الأربعاء- إن "حزمة الإجراءات هذه تتمثل بشكل خاص في رفع السقف الذي سيطبق عليه الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42 % وزيادة قيمة المساعدات العائلية"، مشددا على أن الحكومة اضطرت للتحرك في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة.

وأضاف أن خطته تهدف بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة العمال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبي أعلى لأنهم تلقوا زيادة في الأجور لمكافحة التضخم.

ونتيجة لذلك، يخسر هؤلاء المكاسب التي حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقة.

وأشار إلى أنه إذا لم يتم فعل أي شيء فسيواجه نحو 48 مليون شخص زيادة ضريبية اعتبارا من يناير 2023 بسبب هذه الظاهرة، مؤكدا أن التوقعات الاقتصادية لبلادنا أصبحت أكثر هشاشة وتوقعات النمو الاقتصادي تحتاج إلى مراجعة لخفضها.

مستويات التضخم الأمريكية



سجل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤا بنسبة 8.5% في شهر يوليو الماضي، بعد أن زاد 9.1% في يونيو.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ مجموعة إجراءات لخفض التضخم بدأها منذ الشهر الماضي وهي السعي لخفض سعر البنزين، عبر السماح باستخدام احتياطي البترول الاستراتيجي للولايات المتحدة والعمل على زيادة إنتاج البنزين والسماح لبنك الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ إجراءاته المناسبة لخفض التضخم.

ويسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض التضخم السنوي 2%، وقد أعلن على لسان رئيسه جيروم باول من قبل وأعضاء مجلسه للسياسات النقدية أنه سيواصل رفع الفائدة إلى أن يتراجع التضخم إلى المستويات المطلوبة مدعومkا بسوق العمل القوي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة خلال اجتماعات مارس 25 نقطة أساس، ومايو 50 نقطة أساس، ويونيو 75 نقطة أساس ويوليو 75 نقطة أساس.

وتراجعت البطالة الأمريكية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في يوليو الماضي، لتسجل 3.5%، ما يدعم رفع جديد للفائدة في سبتمبر القادم، لكن في المقابل يوشك الاقتصاد الأمريكي على الانزلاق في ركود تضخمي، بعد أن انكمش في الربعين الأول والثاني من العام الحالي بنسبتي 1.5% و0.9% على التوالي، وهو التعريف الاصطلاحي للركود التقني أو الفني.