النفط يرتفع بالختام بدعم من زيادة في الطلب على البنزين

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن تعافت من خسائرها الأولية بدعم من أرقام مشجعة بشأن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وبيانات أضعف من المتوقع للتضخم دفعت المستثمرين إلى الاقبال على الأصول العالية المخاطر.

وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 97.40 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.43 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 91.93 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 5.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد كثيرا عن الزيادة المتوقعة البالغة 73 ألف برميل.

لكن مخزونات البنزين سجلت هبوطا حادا مع ارتفاع الطلب بعد أسابيع من نشاط باهت خلال ما يفترض أنها ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن إمدادات البنزين ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 9.1 مليون برميل يوميا، رغم أن ذلك الرقم ما زال يظهر أن الطلب منخفص ستة بالمئة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن شركات تكرير النفط الأمريكية ومشغلي خطوط الأنابيب يتوقعون استهلاكا قويا للطاقة في النصف الثاني من 2022.

واستمد النفط دعما أيضا من تراجع الدولار، وهو ما يجعل السلع المسعرة بالعملة الخضراء أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

مخزونات النفط الأمريكي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 5.5 مليون برميل إلى 432 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين توقع المحللون زيادة قدرها 0.1 مليون برميل.



وأفادت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام الأميركية في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ أبريل نيسان عام 1985.

وكشفت البيانات عن انخفاض مخزون البنزين بمقدار 5 ملايين برميل إلى 220.3 مليون برميل لتتجاوز توقعات بتراجع قدره 0.6 مليون برميل.

على النقيض، ارتفع مخزون المقطرات (التي تشمل الديزل ووقود التدفئة) بواقع 2.2 مليون برميل إلى 111.5 مليون برميل.

أسعار النفط في التعاملات المبكرة:

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء وسط توقعات استئناف التدفقات عبر خط أنابيب دروجبا قريبا ومخاوف حيال الطلب قبل صدور مؤشرات رئيسية بخصوصه.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو 0.76 بالمئة إلى 95.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0928 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 89.86 دولار.

وكانت عقود الخامين قد هبطت بأكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وقالت مجموعة إم.أو.إل المجرية للطاقة إن تدفق النفط إلى وسط أوروبا عبر خط أنابيب دروجبا سيستأنف بعد فترة وجيزة بعدما حولت المجموعة رسوم العبور عن استخدام القسم الأوكراني من الخط.

وقال محللون إن مخاوف الطلب أثرت أيضا على الأسعار.

وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم "المخاوف من تقويض الطلب نتيجة لركود هي المحرك الأكبر للأسعار في الوقت الحالي والسبب الرئيسي وراء تداول خام برنت دون 100 دولار للبرميل".

وسيجري التدقيق في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدوره في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، سعيا لإرشادات بشأن مدى حدة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية نحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس آب، وذلك وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأمريكي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مخزونات الخام نحو 100 ألف برميل.

ومن المقرر صدور بيانات حكومية رسمية في وقت لاحق يوم الأربعاء.