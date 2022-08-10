قفزة بمؤشرات وول ستريت بالختام وستاندر أند بورز عند أعلى مستوى منذ مايو

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تداولات اليوم الأربعاء مستفيدةً من تفاؤل المستثمرين عقب بيانات التضخم الإيجابية والتي أظهرت تباطؤًا في زيادة الأسعار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا بنسبة 8.5% على أساس سنوي خلال يوليو تموز، وهو ما يظهر تباطؤًا من قراءة التضخم في يونيو حزيران والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 9.1% على أساس سنوي.

كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية – عند استثناء الطاقة والغذاء – ارتفاعا أقل من التوقعات في الشهر الماضي.

ويعطي التباطؤ في نمو التضخم في أميركا إشارة للاحتياطي الفدرالي بشأن سياسته النقدية في اجتماع سبتمبر أيلول القادم.

وتلقت Wall Street دعمًا في جلسة اليوم من انتعاش أسهم القطاع التكنولوجي حيث ارتفع سهم Meta بنسبة 5.7%، كما قفز سهم Netflix بأكثر من 4%.

وقفز مؤشر Dow Jones بنسبة 1.6% أو 535.10 نقطة إلى 33309.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 2.89% أو 360.88 نقطة إلى 12854.80 نقطة.

أما مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقًا، فقد ارتفع بنسبة 2.13% أو بنحو 87.7 نقطة إلى 4210.24 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مطلع مايو أيار.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر Cboe Volatility Index للتقلبات أدنى مستوى 20 نقطة خلال الدقائق الأخيرة من الجلسة، وهي أول مرة يغلق فيها أدنى هذا المستوى في 90 يومًا.

وعلى أثر صدور تقرير الوظائف الشهري القوي في أميركا يوم الجمعة الماضية عن شهر يوليو تموز وكذلك تباطؤ التضخم في الشهر الماضي كما ظهر من بيانات اليوم، فإن هناك عدم يقين بشأن مدى تعرض الاقتصاد الأميركي للركود في الوقت الحالي من عدمه.

الأسهم في الولايات المتحدة تغلق مرتفعة في نهاية تداولات يوم الأربعاء، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات التكنولوجيا، المواد الأساسية والخدمات الإستهلاكية.

عند نهاية التداولات في نيويورك، مؤشر داو جونز الصناعي سجل ارتفاع عند 1.63%، ووصل إلى خلال 3 شهور أعلى مستوى قياسي له، بينما مؤشر ستاندرد آند بور 500 ارتفع بنحو 2.13% ومؤشر ناسداك عزز مكانته عند 2.89%.

من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر داو جونز الصناعي برز سهم شركة والت ديزني (NYSE:DIS)، الذي ارتفعت قيمته 3.98% أو 4.30 نقطة وبلغ سعره 112.43 عند الإغلاق. في المقابل، سهم سيلفورس دوت كوم (NYSE:CRM) واصل ارتفاعه عند 3.50% أو 6.37 نقطة وأغلق عند سعر 188.61، في حين سهم مجموعة غولدمان ساكس إنك (NYSE:GS) زاد 3.35% أو 11.29 نقطة بسعر 347.91 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم شركة ميرك اند كو (NYSE:MRK) منخفضا عند 0.37% أو 0.33 نقطة وتداول عند مستويات 89.19 عند الاغلاق. سهم مجموعة يونايتد هيلث إنك (NYSE:UNH) زاد بمقدار 0.09% أو 0.46 نقطة عند سعر 537.72، أما سهم وول مارت ستورز (NYSE:WMT) أغلق على ارتفاع عند 0.21% أو 0.27 نقطة بسعر 129.14.

ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر ستاندرد آند بور 500 قد سجله سهم Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NYSE:NCLH)‎، الذي ارتفع بمقدار 11.82% عند سعر 13.53، Royal Caribbean (NYSE:RCL)‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 9.74% وأغلق عند مستويات 41.67، وكذلك سهم Carnival Corp (NYSE:CCL)‎ صعد نحو 9.19% وأنهى تداولاته عند سعر 10.34.

من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة مجموعة سي إم إي إنك (NASDAQ:CME)، الذي سقط بنسبة 2.24% وأغلق جلسته عند سعر 198.40، سهم دولار تري إنك (NASDAQ:DLTR)، الذي فقد 1.76% عند سعر 165.97 وسهم Ralph Lauren Corp Class A (NYSE:RL)‎، الذي ضعُف بنسبة 1.29% واختتم عند سعر 95.52 جلسة اليوم في البورصة.

ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر ناسداك قد سجله سهم بايو أتلا (NASDAQ:BCAB)، الذي ارتفع بمقدار 83.10% عند سعر 6.61، Amyris (NASDAQ:AMRS)‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 41.92% وأغلق عند مستويات 3.25، وكذلك سهم Infinity Pharmaceuticals (NASDAQ:INFI)‎ صعد نحو 39.19% وأنهى تداولاته عند سعر 1.03.

من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Redbox Entertainment Inc (NASDAQ:RDBX)‎، الذي سقط بنسبة 52.86% وأغلق جلسته عند سعر 1.65، سهم OPTIMIZERx Corp (NASDAQ:OPRX)‎، الذي فقد 30.02% عند سعر 15.57 وسهم IsoPlexis Corp (NASDAQ:ISO)‎، الذي ضعُف بنسبة 30.00% واختتم عند سعر 2.10 جلسة اليوم في البورصة.

عدد الأسهم الأكثر ارتفاعًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على انخفاض بالتداول في بورصة نيويورك مع 2672 مقابل 467، في حين 109 بقي دون تغيير. وأما في بورصة ناسداك، 2936 من بين الأسهم عززت مكانتها و824 تراجعت، بينما 232 من الأسهم حافظت على قيمتها.

سهم Redbox Entertainment Inc (NASDAQ:RDBX)‎ هبط لأدنى مستوى قياسي له على الاطلاق، وقد فقد قيمته 52.86% أو 1.85 نقطة عند سعر 1.65. سهم OPTIMIZERx Corp (NASDAQ:OPRX)‎ هبط لأدنى مستوى قياسي له خلال 52 أسبوع، واصل انخفاضه نحو 30.02% أو 6.68 نقطة عند سعر 15.57.

500 مؤشر التقلب، الذي يقيس الانحراف المعياري الضمني للخيارات على مؤشر مؤشر ستاندرد آند بور 500 تداول على انخفاض بنسبة 9.32% وأغلق عند سعر 19.74من خلال تسجيله أعلى مستوى قياسي خلال له خلال 3 شهور.

هبطت العقود الآجلة على عقود الذهب تسليم شهر ديسمبر 0.28% أو 5.10 وأغلقت عند سعر $1،807.20 للأونصة. وبالنسبة لتداول السلع الأخرى، صعد عقود نفط خام WTI الآجلة تسليم شهر سبتمبر 1.14% أو 1.03 ووصل إلى سعر $91.53 للبرميل، وأما عقد شهر اكتوبر فيما يخص عقود نفط برنت قد سجل ارتفاعا بنسبة 0.74% أو 0.71 نقطة، وأغلق بسعر $97.02 للبرميل.

زوج EUR/USD أضاف 0.88% وتداول عند مستويات 1.03، أما زوج USD/JPY فقد واصل انخفاضه نحو 1.64% ووصل إلى مستويات 132.91.

عقود مؤشر الدولار تداول على هبوط بنسبة 1.09% عند مستوى 105.10.