الذهب ينخفض بعد دعوات إلى مزيد من زيادات الفائدة

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتدت أسعار الذهب عن مكاسبها وتحولت للهبوط يوم الأربعاء بعد تعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي ثبطت الآمال في تخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في أعقاب بيانات أظهرت انحسارا في ضغوط التضخم.

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 أغسطس بمحافظة الإسكندرية

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تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-8-2022 خلال التعاملات المسائية بالبحيرة

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تراجع أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 10-8-2022

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 10 اغسطس 2022

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.20 بالمئة إلى 1790.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 2000 بتوقيت جرينتش بعد أن كان قفز لأعلى مستوى منذ الخامس من يوليو تموز عقب نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1806.50 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة للتحوط في مواجهة التضخم ومخاطر الركود والضبابية السياسية، فإن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس آذار بينما يحاول ترويض تضخم مرتفع.

المعادن النفيسة

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.28 بالمئة إلى 20.56 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 940.11 دولار وقفز البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2246.10 دولار.

أسعار الذهب اسعار الفائدة السياسة النقدية المعادن النفيسة العقود الآجلة

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