أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11-8-2022

شهدت أسعار الذهب استقرار في بداية التعاملات اليوم ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1055جنيها للجرام، وذلك مع استمرار الاضطرابات في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية وتغيرات في عوامل العرض والطلب في سوق الصاغة.



أسعار الذهب اليوم:



الاوقية: 1796 دولار

عيار ٢١: 1055 جنيه

عيار ٢٤: 1206 جنيه

عيار ١٨: 904.2 جنيه

عيار ١٤: 705.3 جنيه

جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8440 جنيه

اسعار الذهب العالمي

ارتدت أسعار الذهب عن مكاسبها وتحولت للهبوط يوم الأربعاء بعد تعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي ثبطت الآمال في تخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في أعقاب بيانات أظهرت انحسارا في ضغوط التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.20 بالمئة إلى 1790.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 2000 بتوقيت جرينتش بعد أن كان قفز لأعلى مستوى منذ الخامس من يوليو تموز عقب نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1806.50 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة للتحوط في مواجهة التضخم ومخاطر الركود والضبابية السياسية، فإن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس آذار بينما يحاول ترويض تضخم مرتفع.

المعادن النفيسة

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.28 بالمئة إلى 20.56 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 940.11 دولار وقفز البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2246.10 دولار.



لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر يوم الأربعاء مع توخي الحذر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي قد تؤثر على وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1793.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو تموز عند 1800.29 دولار يوم الثلاثاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1809.90 دولار.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "إذا أكدت الأرقام أن التضخم في طريقه للتراجع، فقد يقلل ذلك من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة"، مما سيدعم الذهب في نهاية المطاف، وعزا ضغطا طفيفا على الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى جني أرباح.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 8.7 بالمئة الشهر الماضي من 9.1 بالمئة في يونيو حزيران. ومن المقرر أن تصدر البيانات في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم ومخاطر الركود والضبابية السياسية، فإن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس آذار، إذ يحاول المسؤولون القضاء على التضخم المرتفع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 20.46 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 932.55 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2208.09 دولار.



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع التي قد تقدم مزيدا من الوضوح بخصوص مسار تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1794.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.32% إلى 1811 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.13% ويجعل انخفاض العملة الخضراء الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.



وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز الذي يصدر غدا الأربعاء. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض التضخم إلى 8.7% من 9.1% في يونيو/ حزيران.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.77% إلى 20.49 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.8% إلى 932 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.12% إلى 2233.60 دولار للأوقية.

ينتظر المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في أمريكا، لقياس ما إذا كان الفيدرالي سيخفف معركته ضد التضخم ويتيح بيئة أفضل لنمو الاقتصاد.

توقعات التضخم عنصر حيوي يراقبه من كثب صانعو السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، بينما يزيدون بنشاط أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت لأعلى مستويات في أربعة عقود.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم السنوي في أمريكا تراجع إلى 8.7 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع 9.1 بالمئة في الشهر السابق.

وتسود أسواق المال حالة ترقب لمعرفة قراءات التضخم المقررة غدا في أكبر اقتصاد في العالم بعدما خيبت بيانات قوية عن التوظيف في الولايات المتحدة الآمال بأن الاحتياطي الاتحادي ربما يخفف من سلسلة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد.

وأقر مجلس الشيوخ قانون الإنفاق بقيمة 430 مليار دولار، الذى يهدف لمكافحة تغير المناخ وتخفيض أسعار العقاقير الطبية، وزيادة الضرائب، من شأنه تخفيض التضخم المتوقع في الأجل المتوسط والطويل، وكذلك العجز في الموازنة حسب وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.



ونجح الذهب في تسجيل مكاسب أسبوعية بفضل القلق حيال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، بينما أطلقت الصين عدة صواريخ قرب تايوان خلال تدريبات عسكرية.

هبط الدولار، امس الاثنين، أمام العملات الأخرى، وخسر بعض المكاسب التي حققها على خلفية بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة، والتي صدرت يوم الجمعة.

وعززت بيانات التوظيف الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية.

ورأى المتداولون البيانات على أنها مؤشر على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بدرجة أكبر لمواجهة التضخم.

لكن هذا الصعود تراجع في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الاثنين، مع تراجع مؤشر الدولار إلى 106.25 بحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 0.4 بالمئة خلال اليوم، وذلك مقارنة بتسجيله أعلى مستوى له منذ عشرة أيام يوم الجمعة عند 106.930.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي إلى 8.7 بالمئة في يوليو مقارنة مع 9.1 بالمئة سابقا.

وتعافى الدولار الأسترالي بعد خسائره يوم الجمعة، وبحلول الساعة 0751 بتوقيت غرينتش، ارتفع 0.9 بالمئة في اليوم إلى 0.697 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.627 دولار.

وانخفض الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 134.945 ين.

وتراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو مجددا بعد أن ارتفعت في أعقاب صدور بيانات التوظيف يوم الجمعة، وبدا أن السندات الإيطالية تجاهلت قرار وكالة موديز بخفض النظرة المستقبلية لإيطاليا.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.02095 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.2118 دولار.