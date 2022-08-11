سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11-8-2022 في محافظة البحيرة

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من أعلى كلمات البحث بمختلف المواقع، لذا تقدم بوابة "الفجر" خدمة لقرائها ومتابعيها بنشر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي بمحافظة البحيرة، اليوم، ليواصل ثباته وفقا لبيانات عدد من البنوك.



سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري



حيث سجل سعر الدولار بين 19.13 جنيها للشراء و19.15 جنيه للبيع في معظم البنوك الحكومية، فيما اختلف في بعض البنوك بمقدار قرش واحد سواء بالزيادة أو النقصان.

سعر صرف الريال السعودي

فيما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وسجلت العملة السعودية متوسط سعر في البنوك العاملة بمصر عند مستوى 5.10 جنيها للشراء، 5.11 جنيها للبيع، حسب الإحصائيات الصادرة عن البنوك اليوم.

الصندوق السيادي السعودي يطلق شركة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعاتالواعدة في جمهورية مصر العربية، وذلك باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة إفريقيا.

الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر



من جانبة، صرح الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "نسعد اليوم بالإعلان عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، في الوقت الذي يواصل فيه الصندوق التوسع إقليميًا وعالميًا في إطاراستراتيجيته 2021 – 2025".

وأضاف "في ظل النمو الاقتصادي في المنطقة، ستعمل الشركة على الاستفادة مـن الفـرص الاستثمارية في السـوق المصرية، وذلك في عددمن القطاعات الرئيسية والواعدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دعم شركات القطاع السعودي وشركات محفظة الصندوق، وتمكينها من التوسع، حيث تعد الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية التي طورها الصندوق مع العديد من المستثمرين والشركات الرائدة من بين أهم العناصر الأساسية لنجاحاته".