حصاد الـ "توك شو".. أهمية دخول "الاسكوتر الكهربائي" في هيئة الإسعاف وسبب ظاهرة القمر العملاق

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، أهمية دخول "الاسكوتر الكهربائي" في هيئة الإسعاف، وكشف سبب ظاهرة "القمر العملاق"، فضلا عن تفاصيل برنامج منح جامعة الجلالة.

الصحة أدخلت الاسكوتر الكهربائي الإسعافي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع مهمة كونها تعمل على الكشف المبكر لمشكلة إذا لم يتم تشخيصها مبكرا ستؤثر على حياة الإنسان حتى وفاته، منوها بأن المبادرة أدخلت مصر في قائمة الدول القليلة على مستوى العالم التي يجرى لها مسح لكل الأطفال المولودين على أراضيها.

مبادرة تقوم بالمسح السمعي لكل رضيع

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة cbc، أن المبادرة تقوم بالمسح السمعي لكل طفل أتولد على أرض مصر مثل التطعيمات، لافتا إلى أنه يوجد 3500 وحدة صحية يتم إجراء بها المسح.

ونوه بأنه في حالة اكتشاف ضعف سمع عند الطفل يبدأ العلاج أما بتدخلات دوائية أو جراحية أو بزراعة القوقع، متابعا: تم تحويل 21 ألفا و235 طفلا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أدخلت “الاسكوتر الكهربائي الإسعافي” للعمل بأسطول هيئة الإسعاف لأن الدراسات أثبتت أن توقيت تقديم الرعاية الإسعافية لحالات الحوادث والطوارئ في غاية الأهمية وأي تأخير في محلة ما قبل نقل المستشفى يؤثر بشكل مباشر على معدلات حياة الإنسان والعاهات، منوها "الاسكوتر" يستخدم في المناطق المزدحمة وضيق الطرق. ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الاسكوتر مجهز بجهاز صدمات ومستلزمات طبية.

سبب ظاهرة "القمر العملاق"

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن ما يثار حول قصر مدة اليوم على كوكب الأرض، والساعة الذرية، ونهاية الكون، ليس له أي أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن هناك يومًا في كل عام تتساوى فيه ساعات النهار بساعات الليل، وهذه ظاهرة طبيعية، وليس مؤشرًا على نهاية الكون مثلما يشاع من قبل البعض.

وتابع "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن الجميع ما زال يراوده الخيال العلمي حول وجود كائنات فضائية، رغم أن الانسان ذهب إلى المريخ والقمر ولم يجد أي كائنات فضائية مثلما يتحدث البعض، معقبًا: "أكيد هناك شيئًا في هذا الكون الفسيح، ولم نكتشفه،... مطلوب أننا نفكر ونأخذ بأساليب العلم".

وأضاف أن مصر ستشهد غدًا ظاهرة القمر العملاق، حيث سيكون القمر أقرب ما يكون للأرض، ولذلك سيكون حجمه الظاهري عملاق، ويطلق عليه القمر الوردي أو البرتقالي، مضيفًا أن الحديث على تأثير القمر على الحالة المزاجية عبارة عن تنجيم ليس له أساس من علم الفلك.

تفاصيل برنامج منح جامعة الجلالة

قال الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إن دور الجامعات الأهلية مساعدة المتفوقين من خلال توفير منح لهم، حيث أن الـ 300 طالب من أوائل الثانوية العامة يحصلون على منحة كاملة.

وأشار "الشناوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الأربعاء، إلى أنه إذا كان الطالب حاصلا على أعلى من 92% بشعبتي العلوم والرياضة، فأنه يحصل على منحة بنسبة 50%، وإذا كان الطالب حاصلا على أكثر من 85% بالشعبة الأدبية فأنه يحصل على منحة بقيمة 50%.

وأضاف أن جامعة الجلالة تقدم منحا دراسية للمتفوقين رياضيا بنسب تصل إلى 50%، لافتا إلى أن عدد الطلاب بالجامعة يصل إلى 3 آلاف طالب بكافة التخصصات، لافتا إلى أنهم تلقوا أكثر من 250 طلب من طلاب مصريين يدرسون بأوروبا الشرقية للدراسة في جامعة الجلالة، وهناك شركات مع جامعات دولية لدراسة برامجهم وبتكلفة أقل.