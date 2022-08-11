نجم الزمالك السابق يطالب برحيل سواريش عن تدريب الأهلي ويحدد البديل

طالب أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق، بضرورة رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية.



دويدار يطالب برحيل سواريش

وأشار دويدار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور، إلى أنه لا توجد أي جملة متفق عليها داخل الملعب، الأمر الذي تسبب في تراجع أداء الفريق.

وأضاف: "الفلوس اللي بياخدها سواريش من النادي الأهلي حرام لأنه مش بيفيد النادي نهائي".

دويدار يحدد بديل سواريش في الأهلي

واستكمل: "يجب على مجلس إدارة النادي الأهلي أن يمنح الفرصة إلى سامي قمصان من أجل قيادة الفريق في المرحلة المقبلة".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد حقق الفوز بهدفين نظيفين أمام نظيره المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الأربعاء.

