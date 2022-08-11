أسعار الاسماك في مصر اليوم الخميس 11 اغسطس 2022

سجلت اسعار الاسماك في السوق المحلي بمصر اليوم الخميس 11 اغسطس 2022، استقرار وسط تحسن وارتفاع في إنتاجية مصر وم الثروة السمكية بفضل التوسع في مشروعات المزارع السمكية وتنظيف البحيرات.

اسعار الاسماك الطازجة اليوم الخميس 11 اغسطس 2022:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 26 و30 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفيليه بين 30 و160 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 70

84 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 جنيهًا و200 جنيه.

وصل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 22 و60 جنيهًا.

استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 55 و145 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو البوري، ليتراوح بين 66 و76 جنيهًا.

أسعار الاسماك المجمدة اليوم الخميس 11 أغسطس 2022:

بلغ سعر الماكريل المجمد نحو 30 جنيه للكيلو.

سجل سعر فيلية البلطي المجمد 95 جنيه للكيلو.

بلغ سعر المرجان المجمد 25 جنيه للكيلو.

بلغ سعر سردين المجمد 25 جنيه للكيلو.

وصل سعر البربوني المجمد إلى 35 جنيه للكيلو.

أسعار الاسماك في باقي محافظات الجمهورية اليوم الخميس 11 أغسطس 2022

جاءت اسعار الاسماك في محافظة الغربية:

سجل كيلو قشر بياض من 90 إلى 120 جنيهًا للكيلو، سمك البياض بحيرة ناصر من 35 إلى 55 جنيهًا، بياض أملس من 80 إلى 100 جنيها. سمك موسى من 100 إلى 160 جنيهًا. السردين المجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الجمبري الجامبو من 430 إلى 450 جنيها. الجمبري نمرة 1 من 330 إلى 350 جنيهًا الجمبري نمرة 2 من 230 إلى 250 جنيهًا الجمبري المجمد من 100 إلى 190 جنيهًا سمك البلطي نمرة 1 ما بين 35 إلى 50 جنيها. سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 25 إلى 35 جنيها. البلطي الأسطواني ما بين 25 إلى 50 جنيهًا. فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 165 جنيهات المكرونة السويسي من 50 إلى 66 جنيها. سمك البوري الممتاز ما بين 65 إلى 85 جنيهًا. الدنيسة تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا. كابوريا بين 40 و140 جنيها. سمك الماكرين مجمد من 35 إلى 55 جنيهًا. سمك الوقار بين 90 إلى 120 جنيهًا. سمك موزة ما بين 55 إلى 60 جنيهًا. البرانيس الإسكندراني من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الاسماك في محافظة بني سويف اليوم الخميس 11 أغسطس 2022

وتنشر بوابة الفجر أسعار السمك، في مراكز محافظة بني سويف، والتي جاءت كما يلي:

وقد سجل كيلو قشر بياض من 90 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

سمك البياض بحيرة ناصر من 35 إلى 55 جنيهًا.

بياض أملس من 80 إلى 100 جنيها.

سمك موسى من 100 إلى 160 جنيهًا.

السردين المجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الجمبري الجامبو من 430 إلى 450 جنيها.

الجمبري نمرة 1 من 330 إلى 350 جنيهًا

الجمبري نمرة 2 من 230 إلى 250 جنيهًا.

الجمبري المجمد من 100 إلى 190 جنيهًا.

سمك البلطي نمرة 1 ما بين 35 إلى 50 جنيها.

سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 25 إلى 35 جنيها.

البلطي الأسطواني ما بين 25 إلى 50 جنيهًا.

فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 165 جنيهات

المكرونة السويسي من 50 إلى 66 جنيها.

سمك البوري الممتاز ما بين 65 إلى 85 جنيهًا.

الدنيسة تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.

كابوريا بين 40 و140 جنيها.

سمك الماكرين مجمد من 35 إلى 55 جنيهًا.

سمك الوقار بين 90 إلى 120 جنيهًا.

سمك موزة ما بين 55 إلى 60 جنيهًا.

البرانيس الإسكندراني من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

القراميط فتراوح سعرها ما بين 15 إلى 30 جنيهًا.

السبيط والكاليماري بين 130 جنيهات و230 جنيها.

أسعار الاسماك في الفيوم اليوم الخميس 11 أغسطس 2022

أسعار السمك جاءت كما يلي:

وقد سجل كيلو قشر بياض من 90 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

سمك البياض بحيرة ناصر من 35 إلى 55 جنيهًا،

بياض أملس من 80 إلى 100 جنيها.

سمك موسى من 100 إلى 160 جنيهًا.

السردين المجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الجمبري الجامبو من 430 إلى 450 جنيها.

الجمبري نمرة 1 من 330 إلى 350 جنيهًا

الجمبري نمرة 2 من 230 إلى 250 جنيهًا

الجمبري المجمد من 100 إلى 190 جنيهًا

سمك البلطي نمرة 1 ما بين 35 إلى 50 جنيها.

سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 25 إلى 35 جنيها.

البلطي الأسطواني ما بين 25 إلى 50 جنيهًا.

فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 165 جنيهات

المكرونة السويسي من 50 إلى 66 جنيها.

سمك البوري الممتاز ما بين 65 إلى 85 جنيهًا.

الدنيسة تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.

كابوريا بين 40 و140 جنيها.

سمك الماكرين مجمد من 35 إلى 55 جنيهًا.

سمك الوقار بين 90 إلى 120 جنيهًا.

سمك موزة ما بين 55 إلى 60 جنيهًا.

البرانيس الإسكندراني من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو

القراميط فتراوح سعرها ما بين 15 إلى 30 جنيهًا

السبيط والكاليماري بين 130 جنيهات و230 جنيها.