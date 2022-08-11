برغم ارتفاعها 47% في أمريكا..أسعار البيض في مصر اليوم الخميس 11 اغسطس 2022 تسجل تراجعات جديدة

سعر البيضه الواحدة يتراجع من 2.25 جنيه إلى 1.80 قرش لجميع الانواع

سجلت أسعار البيض في مصر اليوم الخميس تراجعات جديدة بجمبع اسواق الجمهورية، بفضل الجهود الحكومة للسيطرة على سعره بطرح كميات اضافية منه بالاسواق باسعار مخفضة ما ادي إلى ارتفاع المعروض، واندفاع التجار نحو طرح الكميات المخزنة لديهم قبل ان تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في فسادها.

أسعار البيض في مصر اليوم الخميس 11 اغسطس 2022:

تراوح اسعار البيض تسليم ارض المزرعة اليوم الخميس 11 اغسطس 2022، ما بين 50 إلى 53 جنيه للطبق ؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 54 و56 جنيه.

وبلغ سعر البيض في المتوسط نحو 1.80 جنيه، مقابل 2.25 جنيه الاسبوع الماضي، وسط تأكيد التجار احتمال ان يشهد مزيد من التراجع في الاسعار الفترة المقبلة.

"التموين": انخفاض جديد في أسعار البيض

من جانبة قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تعاونت مع منتجي البيض بحيث نحصل على كرتونة البيض بـ 54 و59 جنيها، مؤكد ان اسعار البيض لن تشهد ارتفاعات خلال الايام القادمة

و كشف علاء سالم، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تخفيض سعر طبق ‏البيض إلى 52 جنيها بدلا من 62 جنيها بالمنافذ التابعة للشركة في محافظة بني سويف.





وأوضح سالم، في تصريحات للصحفيين، أن الشركة لديها 17 فرع جملة و8 فروع تجزئة و4 هايبر ماركت، منوها إلى أن القرار جاء بعد‏انخفاض اسعار البيض المحلي لتخفيف العبء علي المواطن، حيث يتم طرح كميات كبيرة من اطباق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية تصل إلى 500 طبق يوميا.

مصر خالية من انفلونزا الطيور:

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا جديدًا من إصداره الرابع "أرقام X الزراعة"، استعرض خلاله أهم الأرقام الخاصة بصناعة الدواجن في مصر.

وأشار الإصدار إلى أن إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر نحو ١،٤ مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي نحو ٣٢٠ مليون دجاجة، كما تنتج مصر نحو ١٤ مليار من بيض المائدة.

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر نحو ١٠٠ مليار جنيه، كما تستوعب صناعة الدواجن في مصر نحو ٣ ملايين عامل، حيث يبلغ اجمالي عدد المنشآت الداجنة في مصر نحو ٣٨ ألف منشأة تشمل: مزارع - مصانع أعلاف - مجازر - منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات.

كما أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oIE، عن أنها وافقت على تسجيل مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، حيث تم اعتماد وتسجيل ٤٠ منشأة داجنة معزولة، ضد إنفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة، بعد توقف منذ عام 2006.

أسعار البيض ترتفع 47% في امريكا:

أظهتر تقارير اعلامية ارتفاع أسعار البيض في محلات البقالة بأمريكا بنسبة هائلة بلغت 47% في يوليو، مقارنةً بما كانت عليه في العام الماضي، وفقًا لشركة تحليلات التجزئة "إنفورميشن ريسورسز

كانت الأسعار مدفوعة بواحدة من أسوأ موجات تفشي إنفلونزا الطيور في تاريخ الولايات المتحدة، لتقضي بذلك على أكثر من 30 مليون طائر بري وفي المزارع التجارية. أضرت الأزمة بالدواجن البياضة والديك الرومي أكثر من غيرها. وعلى الرغم من انحسار الوباء في الولايات المتحدة، فلا يزال المزارعون يُعيدون توطين الدواجن، الأمر الذي من المتوقع أن يؤدّي إلى تراجع الأسعار في نهاية المطاف.