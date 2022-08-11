تنسيق المرحلة الأولى 2022 الآن.. قواعد يجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات ورابط وخطوات التسجيل

تنسيق المرحلة الأولى 2022 الآن.. قواعد يجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات ورابط وخطوات التسجيل

منوعات
تنسيق المرحلة الأولى
تنسيق المرحلة الأولى 2022

تنسيق المرحلة الأولى 2022 الآن.. قواعد يجب  مراعاتها عند ترتيب الرغبات ورابط وخطوات التسجيل

بدأ تنسيق المرحلة الأولى 2022 الآن، حيث هناك مجموعة من القواعد والمعايير التي يجب أن يتم اتباعها عند ترتيب الرغبات، حيث توفر بوابة الفجر الإلكترونية أيضا ربط وخطوات التسجيل سواء من خلال الحاسب الشخصي أو عبر المعامل في الجامعات.

txt

تنسيق الجامعات 2022.. رابط مباشر لتسجيل الرغبات

txt

تنسيق المرحلة الأولى 2022.. خطوات الحصول على الرقم السري اللازم لتسجيل الرغبات

txt

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.. تعرف على التفاصيل وكيفية الدخول على الموقع

txt

المرحلة الأولى تنطلق.. كيفية التعرف على نتيجة تنسيق الجامعات 2022

قواعد يجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات

وهناك مجموعة من يجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى وهي كما يلي:

1- يجب ترتيب الرغبات  عن طريق البدء بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات.

2- وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به.

3- طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

4- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له.

5- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط.

تنسيق المرحلة الأولى 2022.. خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني والرابط

1- يقوم الطالب بالضغط على هذا الربط هنا  وهو رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

2- إدخال رقم الجلوس

3- ادخال الرقم السري

4-إدخال الرقم التأكيدي

5-  ستظهر بيانات الطالب

6- تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة

7- يمكن حفظ الرغبات أو طباعتها.

كما يمكن لطلاب المرحلة الأولى 2022 تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني؛ فقد فُتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 نحو 117758 طالبا؛ حيث جاءت الحدود الدنيا للمرحلة الأولى كما يلي:

الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، عدد الطلاب: 22475

الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، عدد الطلاب: 15220

الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، عدد الطلاب: 80063

ومن جهته، أكد السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق التعليم العالي، أن عدد طلاب المرحلة الأولي يصل إلى 118 ألف طالبًا وطالبة، ويبدأون تسجيل الرغبات اليوم الخميس 11 أغسطس لمدة 5 أيام وحتى 15 أغسطس 2022.

تنسيق الجامعات 2022 توقعات تنسيق الكليات 2022 توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022 مؤشرات التنسيق 2022 توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022 للجامعات تنسيق الكليات مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 مؤشرات تنسيق الكليات 2022 التنسيق المتوقع للجامعات 2022

الأكثر قراءة

عاجل..بنك الاستثمار القومي يبيع 46% من حصته بشركة اي فاينانس للصندوق السيادي السعودي

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية بعد قرار حبسه

عاجل.. رد نارى من مرتضى منصور على قرار حبسه بسبب الخطيب "فيديو"

خطة مُحكمة.. الزمالك يدرس عودة نجمه لغلق الباب أمام انتقاله إلى الأهلي

الأهلي يقترب من حسم صفقة المستقبل

عاجل - موقف الخطيب من التصالح مع مرتضى منصور

الخطيب يحسم صفقات الأهلي الجديدة مع شركة الكرة

مفاجأة بشأن تظلمات الثانوية العامة.. الطالب سيصحح إجاباته بنفسه لأول مرة