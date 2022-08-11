تنسيق المرحلة الأولى 2022 الآن.. قواعد يجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات ورابط وخطوات التسجيل

تنسيق المرحلة الأولى 2022 الآن.. قواعد يجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات ورابط وخطوات التسجيل

بدأ تنسيق المرحلة الأولى 2022 الآن، حيث هناك مجموعة من القواعد والمعايير التي يجب أن يتم اتباعها عند ترتيب الرغبات، حيث توفر بوابة الفجر الإلكترونية أيضا ربط وخطوات التسجيل سواء من خلال الحاسب الشخصي أو عبر المعامل في الجامعات.

قواعد يجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات

وهناك مجموعة من يجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى وهي كما يلي:

1- يجب ترتيب الرغبات عن طريق البدء بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات.

2- وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به.

3- طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

4- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له.

5- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط.

تنسيق المرحلة الأولى 2022.. خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني والرابط

1- يقوم الطالب بالضغط على هذا الربط هنا وهو رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

2- إدخال رقم الجلوس

3- ادخال الرقم السري

4-إدخال الرقم التأكيدي

5- ستظهر بيانات الطالب

6- تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة

7- يمكن حفظ الرغبات أو طباعتها.

كما يمكن لطلاب المرحلة الأولى 2022 تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني؛ فقد فُتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 نحو 117758 طالبا؛ حيث جاءت الحدود الدنيا للمرحلة الأولى كما يلي:

الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، عدد الطلاب: 22475

الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، عدد الطلاب: 15220

الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، عدد الطلاب: 80063

ومن جهته، أكد السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق التعليم العالي، أن عدد طلاب المرحلة الأولي يصل إلى 118 ألف طالبًا وطالبة، ويبدأون تسجيل الرغبات اليوم الخميس 11 أغسطس لمدة 5 أيام وحتى 15 أغسطس 2022.