سعر الدولار اليوم الخميس 11-8-2022 بالبنوك العاملة في مصر

سعر الدولار، توجد العديد من الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر لروادها وقرائها الكرام، بشكل يومي، مثل سعر الدولار وأسعار الخضروات الفاكهة وسعر العملات الأجنبية، إلى جانب أسعار مواد البناء والتشييد.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار اليوم الخميس الموافق الـ11 من أغسطس 2022، وفق آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ما متوسطه 19.09 جنيه للشراء و19.17 للبيع.

سعر الدولار اليوم

ونقدم عبر بوابة الفجر سعر الدولار اليوم حسب آخر تحديث في البنوك العاملة في مصر ومكاتب الصرافة في السطور التالية:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حسب شاشات التداول، إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك مصر، 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك القطري الأهلي

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه، 19.11 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك العربي الأفريقي

وأظهرت آخر التحديثات تسجيل سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي أمام الجنيه، 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار بفروع مصرف أبوظبي الإسلامي، 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه، إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وهنا وصلنا لنهاية الموضوع الذي أوضحنا فيها سعر الدولار بمختلف البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في مصر.