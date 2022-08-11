عاجل..بنك الاستثمار القومي يبيع 46% من حصته بشركة اي فاينانس للصندوق السيادي السعودي

الاقتصاد
الصندوق لسيادي السعودي
الصندوق لسيادي السعودي يستحوذ على 46% من اي فاينانيس

أعلنت شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية الرقمية، أن بنك الاستثمار القومي باع نحو 46.8% من حصته بالشركة لصالح  شركة  السعودية المصرية للاستثمار التابعة الصندوق السيادي السعودي بقيمة بلغت 7.49 مليار جنيه.

 

 

وقالت الشركة في افصاح للبورصة، إن إجمالي عدد الاسهم التى باعها بنك الاستثمار القومي بلغت 462.222 مليون سهم بسعر 12.98 جنيه للسهم الواحد، لتنخفض مساهمته بالشركة إلى  21.8%، مشيرا إلى ان شركة فاروس لتداول الاوراق المالية تولت المستشار المالي للصفقة.

الصندوق السيادي السعودى صفقات الصندوق السيادي السعودي بالبورصة الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على 46 من اي فاينانس

الأكثر قراءة

عاجل..بنك الاستثمار القومي يبيع 46% من حصته بشركة اي فاينانس للصندوق السيادي السعودي

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية بعد قرار حبسه

عاجل.. رد نارى من مرتضى منصور على قرار حبسه بسبب الخطيب "فيديو"

خطة مُحكمة.. الزمالك يدرس عودة نجمه لغلق الباب أمام انتقاله إلى الأهلي

الأهلي يقترب من حسم صفقة المستقبل

عاجل - موقف الخطيب من التصالح مع مرتضى منصور

الخطيب يحسم صفقات الأهلي الجديدة مع شركة الكرة

مفاجأة بشأن تظلمات الثانوية العامة.. الطالب سيصحح إجاباته بنفسه لأول مرة