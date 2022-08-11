عاجل..بنك الاستثمار القومي يبيع 46% من حصته بشركة اي فاينانس للصندوق السيادي السعودي

أعلنت شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية الرقمية، أن بنك الاستثمار القومي باع نحو 46.8% من حصته بالشركة لصالح شركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة الصندوق السيادي السعودي بقيمة بلغت 7.49 مليار جنيه.

وقالت الشركة في افصاح للبورصة، إن إجمالي عدد الاسهم التى باعها بنك الاستثمار القومي بلغت 462.222 مليون سهم بسعر 12.98 جنيه للسهم الواحد، لتنخفض مساهمته بالشركة إلى 21.8%، مشيرا إلى ان شركة فاروس لتداول الاوراق المالية تولت المستشار المالي للصفقة.