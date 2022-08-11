تفاصيل جديدة في قضية مقتل سلمى بهجت ونص اعترافات المتهم

تصدرت سلمى بهجت فتاة الشرقية التي قتلت على يد زميل لها، اليوم الخميس، الموافق الـ11 من أغسطس 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ألقي القبض على المتهم وظهور تفاصيل جديدة حول التحقيقات.

مقتل سلمى بهجت

وأمر النائب العام اليوم الخميس، بحبس المتهم إسلام محمد 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

التحقيقات في قضية سلمى بهجت

وكشفت التحقيقات ارتكاب المتهم جريمته بعد ملاحقته المجني عليها سلمى بهجت لفترة بعد تهديدها هي وذويها بالإساءة لسمعتها وقتلها بعدما رفضوا خطبته لها لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة وشذوذ أفكاره ومعتقداته.

شهود واقعة سلمى بهجت

واستمعت النيابة العامة لـ11 شاهدا خلال استكمال إجراءات التحقيقات، في قضية مقتل الطالبة سلمى بهجت من بينهم خمسة شاهدوا المتهم وهو يرتكب الجريمة، تضمنت حارسة العقار، وابنها، وأحد المقيمين فيه، وصاحب محل بقالة مجاور للعقار، وصبي يعمل لديه.

شهود العيان في واقعة مقتل فتاة الشرقية

وأكد شهود العيان سماعهم صوت المجني عليها سلمى بهجت بعدما طعنها المتهم إسلام بمدخل العقار، بعدما راقبها وانتظر دخولها العقار محل ليرتكب جريمته الشنعاء، بعدما راقب المجني عليها وانتظر مجيئها لجريدة للتدريب بها.

شهادة صديقة المجني عليها

وقالت صديقة سلمى بهجت المجني عليها، في شهادتها إن صديقتها انقطعت عن التدريب بالجورنال منذ 7 أشهر من اجل إنهاء دراستها قبل أن تقرر العودة للتدريب قبل الواقعة بيوم، ليقررا اللقاء معا في مقر الجريدة الموجود بالعقار محل الواقعة، حيث كانت تمر بضائقة نفسية.

المتهم اتصل بصديقتها

وأوضحت الشاهدة أن المتهم اتصل بالشاهدة صديقة سلمى بهجت المجني عليها بعدما حصل على رقم هاتفها مسبقا، حيث سألها عن القتيلة لعدم تمكنه من الوصول إليها، فأخبرته بحضورها اليوم التالي للقائها بمقر الجريدة، ليقرر تنفيذ جريمته.

تحايل المتهم

كما قال صاحب الجريدة في شهادته أنه تلقى رسالة من المتهم قبل يوم الواقعة طلب فيها الحضور لمقر الجريدة من أجل التدريب لها ليقابله بالترحاب، وبينما ينتظره علم بفعلته الشنعاء.

النيابة تتوصل لمكان شراء السلاح المستخدم

وأطلعت النيابة العامة عامل بمعرض للأدوات المنزلية بجوار العقار محل الواقعة على الصورة التي التقطها المتهم من هاتفه، حيث أقر بحضور المتهم إليه يومها وشرائه منه سكينًا.

شهادة والدي المجني عليها وأقربائها

واستمعت النيابة العامة لشهادة والدي المجني عليها وخالها، حيث أكدوا أن المتهم وابنتهم كانا زميلين بالجامعة، وتقدم المذكور لخطبتها في وقت سابق، ورفضوا لحين استكمال الدراسة، ثم لاحظت المجني عليها سلمى بهجت سوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، فقطعت تواصلها معه، ما دفعه إلى التعرض إليها وتهديدها بالإيذاء والقتل وتتبعها في كل مكان، حتى قتلها.

وطلبت الضحية سلمى بهجت من والدها الحضور معها في امتحانها الأخير الذي كان بيوم 29 يونيو الماضي، خوفا من تعرض المتهم لها ليفاجأوا بالمتهم ووالديه أمام الجامعة طالبين خطبتها فرفض والدها وغادرا، ثم تلقى الأب تهديدات من المتهم بالنيل من سمعة ابنته إذا استمر رفضه، ولما حظر تواصله معه أرسل المتهم تهديدات إلى شقيق المجني عليها وخالها، رغم رفضه بسبب ميل المتهم إلى الإلحاد وشذوذ أفكاره.

وتأكدت النيابة العامة من عدم وجود سابقة إبلاغ من قبل ذوي المجني عليها سلمى بهجت عن أيٍّ من التهديدات التي تلقوها من المتهم إسلام زميلها بالجامعة الذي باغتها وطاردها حتى قتلها بـ17 طعنة نافذة.

نص اعترافات قاتل سلمى بهجت

واستجوبت النيابة العامة المتهم إسلام محمد، حيث اعترف بارتكابه جريمة قتل المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مضيفًا: "بعد رفض أهلها خطبتها لي استمر تواصلنا ثم اختلفنا لمحاولته منعها العمل أو لقاء صديقاتها لحرصه عليها، ثم انقطع تواصلنا بعدما اتهمتني بالكفر والإلحاد لما رسمته على جسدي من وشوم.. رغم أني قلت لها أن القصد من الرسوم لفت الانتباه لي".

وأكد المتهم أنه هدد سلمى بهجت بعد انقطاعها عنه بالإساءة إلى سمعتها وقتلها، وقال في يوم 29 يونيو الماضي عزمه على قتلها في الجامعة بمطواة كانت معه، ولما فشل استدعى والديه للحضور ليطلبا من والدها خطبتها بعدما علم بتواجده يومئذ بالجامعة.

وأشار قاتل سلمى بهجت إلى أن والد المجني عليها رفض خطبتهما آنذاك حتى يزيل ما على جسده من وشوم ويستكمل دراسته، وانقطع تواصله بالمجني عليها، وحاول الاتصال بخالها وشقيقها لحظر الآخرين اتصالاتهم به، حتى وصل إلى صديقتها التي تعمل بالجريدة والتي سبق أن حصل على هاتفها من المجني عليها.

وعلم المتهم من صديقتها بلقائهما بمقر الجريدة يوم الواقعة، ليقرر ارتكاب جريمته في هذا التوقيت، حيث عزم النية واشترى سكينا معدنيا وترقب للمجني عليها سلمى بهجت بالعقار، حتى ما إن وصلته ودلفت إلى مدخله باغتها وطعنها عدة طعنات، وأغلق باب العقار عليه بعدما دفع الأهالي عنه مهددًا إياهم بالإيذاء، ويتصل بوالدته.

صور المتهم المجني عليها سلمى بهجت طالبة إعلام الشرقية وهي صريعة واتصل بوالدته ليخبرها بارتكابه الجريمة، ليقرر الأهالي تصوير المتهم وتداول الفيديو عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تأكيدات من المتهم بتعاطيه الحشيش المخدر والخمور منذ عدة أشعر.

وتحفظت النيابة العامة على أدلة رقمية عبارة عن هاتف المتهم وهي التي أكدت تخطيطه لارتكابه الجريمة وتنفيذها ومنها التهديدات المشار إليها بأقوال ذوي المجني عليها، والمقاطع المرئية المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب هاتف صديقة المجني عليها وصاحب الجريدة التي كانت تتدرب فيها لفحصهما.