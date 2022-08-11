تنسيق الجامعات 2022.. تعليمات مهمة يجب على طلاب الثانوية العامة اتباعها

تنسيق الجامعات 2022، بدأت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 اليوم ومن المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام، حيث يتم فتح باب التسجيل في الجامعات من خلال المعامل في التاسعة صباحا كل يوم، على أن يتم الانتهاء من تسجيل المرحلة الأولى وتبد المرحلة الثانية ولم يتم تحديدها حتى الأن.

وحرصا من بوابة الفجر الالكترونية نوفر لكم متابعينا الكرام، مجموعة من التعليمات المهمة التي يجب على طلاب الثانوية العامة اتباعها.

تعليمات مهمة يجب على طلاب الثانوية العامة اتباعها

1- سيكون متاح لطلاب الثانوية العامة 2022 في المرحلة الأولى قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليهم اختيار رغباتهم من بينها.

2- موقع التنسيق يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

3- رتب رغباتك بعناية ويجب مناقشتها مع أفراد الأسرة، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

4- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة.

5- لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

موعد انتهاء تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2022

انطلقت صباح اليوم الخميس المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2022، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالى، حيث إتاحة موقع التنسيق الالكترونى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات ولمدة 5 أيام حيث تنتهى أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الاثنين 15 أغسطس.

تنسيق الجامعات 2022 وقواعد التوزيع الجغرافي

يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات:

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.