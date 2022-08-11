خطوات التقديم في كلية الملك خالد العسكرية والشروط

كلية الملك خالد العسكرية، تصدرت اليوم الخميس، الموافق الـ11 من شهر أغسطس 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل في المملكة العربية السعودية، بعدما تم إعلان نتائج الترشيح الأولي.

كلية الملك خالد العسكرية

وكشفت لجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، التابعة لوزارة الحرس الوطني، يوم أمس الأربعاء عن نتائج الترشيح الأولي للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادات الجامعية.

نتائج القبول بـ كلية الملك خالد العسكرية

وأعلنت كلية الملك خالد العسكرية نتائج القبول للعام الدراسي الجديد 1444، عبر بوابة القبول الموحد والموقع الرسمي لكلية الملك خالد العسكرية من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

اعرف شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أب وأم سعوديين.

- صول المتقدم على شهادة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية أو في مناهج خاصة بها وألا يقل التراكمي لمجموعه عن 80%.

- سجل جنائي سليم للمتقدم إلى جانب تمتعه بحسن السير والسلوك.

- ألا يكون متزوجا من أجنبيه وألا يزيد عمره وقت التقديم عن الـ22 عاما ولا يقل عن 17.

- حصول المتقدم على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 1444.

- ألا تقل درجات اختبار القدرات للكلية عن 60 درجة.

- ألا تقل درجات الاختبار التحصيلي عن 60 درجة.

- اجتياز اختبارات كفايات اللغة الإنجليزية "STEP" بنجاح إلى جانب اجتيازه الاختبارات الطبية والمقابلة.

- اجتيازاختبارات اللياقة البدنية والاختبار التحريري نجاح.

- ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم ولا يزيد وزنه عن 95 كجم.

خطوات التقديم في كلية الملك خالد العسكرية

أوضحت لجنة إدراج درجات التحصيلي والقدرات وكفايات اللغة الإنجليزية آليا من المركز الوطني للقياس، كما يمكن التقديم في كلية الملك خالد العسكرية من هنا، كما يشترط للراغب في التقديمب كلية الملك خالد العسكرية وجود حساب للمتقدم في منصة أبشر، حتى يتمكن للمتقدم من الدخول عبر النفاذ الموحد.