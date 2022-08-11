طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 57 وخطوات تقديم الاعتراضات

استعلام حساب المواطن برقم الهوية، من الموضوعات التي تلقى إقبالا كبيرا في الآونة الأخيرة، بعدما تم إيداع مبالغ مبالغ للدفعة 57 الخاصة عن شهر أغسطس الجاري 2022، حسابات المستفيدين البنكية في كافة أنحاء المملكة.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

ويبحث الكثيرون عن طرق استعلام حساب المواطن برقم الهوية بعدما تقرر زيادة مبلغ الدعم بقيمة 70%، بناء على الأمر الملكي الصادر خلال الشهر الماضي، تزامنا مع فتح باب التسجيل أمام غير المسجلين في كافة أنحاء المملكة أيضا.

ويككن استعلام حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 57 من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي في موقع حساب المواطن، والمسجل مسبقًا، وذلك برقم الهوية السعودية الخاصة بالمستعلم.

طريقة تقديم الاعتراض

وأتاح حسبا المواطن إمكانية تقديم الاعتراض وذلك بعد صدور نتائج الأهلية وإرسال الدفعات، وذلك عبر تقديم الأوراق المطلوبة من خلال الأيقونة المخصصة.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية وموعد الدفعة 57

وكشف الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن، في وقت سابق عبر موقع التغريديات الشهير "تويتر" عن موعد صرف دعم الدفعة الـ57 لشهر أغسطس 2022، والذي كان يوم أمس الأربعاء الموافق 10 أغسطس للعام الجاري.

وأوضح حساب المواطن أن عملية صرف الدعم تمت بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

معلومات عن حساب المواطن

ويهدف برنامج حساب المواطن إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد أعباء إضافية على بعض فئات المجتمع.

ويعمل برنامج حساب المواطن على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها لتشجيع الاستهلاك الرشيد، وضمان توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة، وتوفير الدعم نقديا حيث يتم تحويله مباشرة للمستفيدين المستحقين.

مبادئ التوجيهية لتصميم برنامج حساب المواطن

- توفير الحماية اللازمة لأصحاب الدخل المنخفض من التأثير المحتمل للإصلاحات.

- أن يكون الدعم نقدًا بناءً على مستويات الاستهلاك الرشيد، وعادلًا لكل فئة ومتغيرًا حسب حجم الأسرة.

- صرف الدعم للأسر قبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية.

أهداف برنامج حساب المواطن

رفع كفاءة الدعم الحكومي.

تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود.

إعادة توزيع الدعم لمستحقيه.

تشجيع ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه.