المالية تطالب بسرعة انضمام الممولين للمرحلة الاولي من الايصال الالكتروني

دعا " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين والمكلفين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الإلكتروني في مرحلتها الأولى الذين لم ينضموا للمنظومة حتى تاريخه، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأكد " مختار توفيق “على أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، لافتًا إلى أن المصلحة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الممولين والمكلفين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

و أكد " مختار توفيق “على حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وتوفير كل سبل الدعم لهم من خلال ورش العمل وندوات التوعية الضريبية وغيرها من الوسائل، مشيرا إلى أنه تم بدء تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة بمنافذ تقديم السلع والخدمات في ١٥٣ شركة، وفقا للقرار رقم ( ٢٨٩) لسنة ٢٠٢٢ في 1 يوليو 2022.

ولفت " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أن إجمالي عدد الإيصالات المرسلة على المنظومة بلغت ٥ مليون إيصال إلكتروني، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل وقت ممكن، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.

وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية “أن المجتمع الضريبي يمكنه الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي: