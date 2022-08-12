رابط الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك خالد السعودية 1444

علنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن ظهور نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية 1444، وذلك بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك خالد العسكرية، للعام الدراسي الجديد.

وبدأت كلية الملك خالد العسكرية، في فتح باب التقديم للالتحاق بها في يونيو الماضي؛ حيث بدءًا التقديم وتسجيل البيانات من يوم 26 يونيو، وحتى يوم الخميس 30 يونيو.

طريقة الاستعلام عن النتيجة:

وذكرت وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاستعلام عن النتائج عن طريق زيارة موقع اللجنة على الرابط التالي (اضغط هنا).

https://kkmar.gov.sa/

نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1444

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني، نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1444، ويمكن لجميع الطلاب المسجلين معرفة نتيجة القبول عن طريق اتباع الخطوات الاتية:

1–الدخول إلى الموقع الإلكتروني لكلية الملك خالد العسكرية من خلال الرابط.

https://kkmar.gov.sa/

2– إدخال رقم التسجيل، وكتابة رقم الهوية.

3– الضغط على نتائج دورة الضباط الجامعيين

وانتظر قليلا ستظهر النتائج امامك مباشرةً.

ما هي كلية الملك خالد العسكرية

كلية الملك خالد العسكرية، هي واحدة من اهم الكليات العسكرية السعودية افتتحها الملك عبد الله بن عبد العزيز في تاريخ 3 ربيع الأول، 1403هـ الموافق 18 ديسمبر، 1982، يحصل الطالب بعد التخرج منها على بكالوريوس العلوم العسكرية.

أهداف كلية الملك خالد العسكرية:

1_حرصت كلية الملك خالد العسكرية علي تخريج ضباط مؤهلين تأهيلًا عسكريًاوأكاديميًا لينضموا إلى قوات الحرس الوطني، بهدف تحقيق الأمن في الأراضي السعودية.

2–عقد دورات لتأهيل الضباط الجامعيين.

3–إعداد الضباط إعدادً علميًا وثقافيًا يتناسب مع إعدادهم العسكري.

4–خدمة البحث العلمي في المجال العسكري.

5–المساهمة في خدمة المجتمع عن طريق المشاركة في دراسة قضاياه ومشكلاته والإسهام في حلها.

شروط التسجيل والقبول في كلية الملك خالد العسكرية:

أعلنت إدارة كلية الملك خالد العسكرية عن عدة شروط، يجب أن تتوفر في الطالب الراغب في الالتحاق بها وهي كالتالي:

1- يحب أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية

2- يجب أن يكون الطالب حسن السير والسمعة والسلوك.

3- يجب أن يكون الطالب غير مدان في أي من القضايا المخلة بالأمانة والشرف.

4- يجب أن يكون المتقدم غير متزوج من اجنبية.

5- يجب أن يكون عمر الطالب المتقدم بين 17 عاما و22 عامًا.

6- يجب أن يكون طول الطالب المتقدم متناسبا مع الوزن.

7- يجب أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة تخصص علوم وخريج هذا العام 1443، بمعدل لا يقل عن 80٪.

8- يجب أن يؤدي الطالب اختبارات القدرات والتحصيليالمنعقدة من قبل المركز الوطني للقياس،ويكون قد اجتازها بنسبة لا تقل عن 60 %

9- يجب أن يؤدي الطالب اختبار كفايات اللغة الإنجليزية step.

10- يجب أن يجتاز الفحص الطبي من اللجنة الطبية للجنة القبول والتسجيل.

11- يجب أن يجتاز الطالب اختبارات القبول المعتمدة وهي كالاتي

-اختبارات التخصص

-المقابلة الشخصية

-اختبار اللياقة البدنية

-التزكية الأمنية

-اختبار كفايات الحرس الوطني