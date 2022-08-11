تعرف على رقم حساب المواطن 1444 وكيفية التواصل مع "صوتك مسموع"

رقم حساب المواطن، من الموضوعات التي تلقى اهتماما كبيرا داخل المملكة العربية السعودية، لما له من أهمية كبيرة، ولا سيما بعدما طلبت الحكومة السعودية من المواطنين تحديث البيانات.

رقم حساب المواطن 1444

ويبحث المواطنون السعوديون عن رقم حساب المواطن إلى جانب كيفية التواصل مع خدمة صوتك مسموع والرابط المباشر والرسمي وأرقام خدمات عملاء حساب المواطن المجانية وكل ما يخص برنامج الدعم الذي نفذته المملكة.

رقم حساب المواطن 1444 وتحديث البيانات

ودعت الحكومة السعودية إلى ضرورة قيام المواطنين بتحديث كافة البيانات على موقع حساب المواطن ما زاد الحديث والبحث عن رقم حساب المواطن من أجل الإفصاح عن الدخل الشهري الكامل لهم، تجنبا لإغلاق حساباتهم على الموقع وحرمانهم من الدعم وتعريضهم للعقاب.

رقم حساب المواطن

ويوجد رقم حساب المواطن لكل فرد سعودي حيث من خلاله يتم الحديث مع خدمة العملاء،بشكل مجاني وهو 19912 حيث تم صرف الوديعة من حساب المواطن يوم أمس الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022، الموافق لليوم 12 من شهر محرم الهجري.

كيفية الاستعلام عن حالة الأهلية في برنامج حساب المواطن

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية التي تتبع حساب المواطن.

انقر على أيقونة دراسة الأهلية.

علامة التبويب التي تتبع دراسة الأهلية ومراجعة نتائج النظام.

ستظهر النتيجة ما إذا كانت مقبولة أم مرفوضة.

ويمكن من خلال الموقع معرفة أسباب الرفض في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم النتيجة، عبر موقع حساب المواطن.

ويحصل المواطن السعودي على راتبين، راتب حساب المواطن الأساسي مع الراتب الإضافي، وفقا لأمر ملكي بدفع راتب إضافي لجميع المواطنين المسجلين في برنامج حساب المواطن وينطبق أيضا على المواطنين الجدد.

وقررت الحكومة السعودية فتح أبواب التسجيل في البرنامج مرة أخرى، لجميع المواطنين السعوديين ذوي الدخل المحدود، والوصول إلى التسجيل عن طريق إدخال رقم الهوية والمستخدمين عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن.

ولاقى برنامج حساب المواطن الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمواطنيها إقبالا ونجاحا كبيرا، وذلك تخفيفا على الأعباء التي يلقونها منذ بدء المشاريع العملاقة داخل المملكة وحزمة الإصلاحات الكبيرة التي تنفذها دولة السعودية.