وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بمدن الوراق والسادات والفشن

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إدارية جديدة لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة ببعض قطع الأراضي تحت ولاية أجهزة مدن ( السادات – الوراق الجديدة – الفشن الجديدة ).



وأكد الدكتور عاصم الجزار، على مواصلة جهود الوزارة، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، في إزالة التعديات ومخالفات البناء للحفاظ على المظهر الحضاري بتلك المدن ومنع الظواهر العشوائية والتصدي بكل حسم لمن يخالف القانون.

مدينة السادات:



وشملت القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض نادٍ رياضي بمدينة السادات، والمتمثلة في بناء حمامي سباحة وتعديل آخر وإضافة مساحة ألعاب أكوا بارك ودور أول علوي وغير ذلك.

مدينة الوراق:

كما شملت القرارات إزالة مخالفات البناء بجزيرة الوراق وعددها 31 متغيرا مكانيا والمتمثلة في البناء دون ترخيص.

مدينة الفشن:

وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء على قطعة أرض مملوكة للهيئة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة على مساحة 25 فدانا والمستغلة بنشاط زراعي وحوض ري وغرف بالبلوك دون سند.



ونصت القرارات على أن تتولى أجهزة مدن (السادات – الوراق الجديدة – الفشن الجديدة ) بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.



وفي سياق متصل شنت أجهزة مدن ( 6 أكتوبر – 15 مايو – الشروق ) حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات وأنشطة مخالفة بعدة مناطق.

مدينة 6 أكتوبر



وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم شن حملة أسفرت عن إزالة ١٠ مغاسل سيارات مخالفة بالحي السادس، حيث قام أصحابها بتحويل الوحدات السكنية لنشاط تجارى، كما تم منع مخالفة بناء بقطعة أرض بمنطقة الشماليات والمتمثلة في زيادة مخالفة بغرف السطح، والتحفظ على سيارة نقل تلقي مخلفات بنهر الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف، أنه تم إزالة الإشغالات من الحيين الأول والثاني والمنطقة الصناعية ( شارعي ٥، ٧ ) ومحور جمال عبدالناصر وإزالة إشغالات عمارة سكنية بمنطقة أبوالوفا شماليات.



وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه أثناء المرور الدوري لحملات إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات بالمحور المركزى ومحور الكفراوي والأحياء الأول والثاني والثالث والرابع ومنطقة جنوب الأحياء والشماليات.



تم إزالة روف مخالف بالحى الأول، ورصد وحدات مخالفة عقب قيام أصحابها بهدم الحوائط الخاصة بها وتركيب أبواب بغرض تغيير النشاط من بدروم إلى تجارى بالحى الثالث، وتنفيذ إزالة فورية لمخالفة تقسيم بدروم إلى جزءين ( بناء حوائط ) لتحويله إلى ورشة بقطعة أرض بالمستثمر الصغير بمنطقة جنوب الأحياء، وإزالة مخالفة لغرف السطح بعمارة بجنوب الأحياء، وتنفيذ قرار إزالة لغرفة مخالفة بالردود بالمنطقة العمرانية الثانية، ورفع إشغالات من ممشى جمال عبدالناصر ومنطقة أبو الوفا بالشماليات.

مدينة الشروق



وأضاف المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم مواصلة شن حملات رفع الإشغالات من الأسواق التجارية بمشاركة قوة قسم شرطة تعمير المدينة، مشيرًا إلى أنه تم شن حملة استهدفت مراكز خدمات الأحياء الأول والثانى والثامن بإجمالي 3 مجمعات تجارية، وأسفرت عن تحرير محاضر مخالفات والتحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز، ورفع تعديات المحال داخل المجمعات وإخلاء ممرات المشاة.



كما أكد رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار حملات ضبط تروسيكلات النباشين، حيث أسفرت آخر الحملات عن ضبط 12 مركبة تروسيكل مخالف لضوابط التشغيل، والتحفظ عليها بمقر الجهاز مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

مدينة 15 مايو



وقاد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بعدد من مجاورات المرحلة الأولى بالمدينة، حيث تم إزالة عدد من الإشغالات ومركبات ثلاثية " تروسيكل " وسيارة ربع نقل مخالفة وعربات بيع مأكولات دون تصاريح ومعدات أخرى.



وطالب رئيس جهاز مدينة 15 مايو، السكان بالالتزام بالقوانين المنظمة والحفاظ على المظهر العام للمدينة، وسرعة إزالة المخالفات، لعدم المساءلة القانونية، مؤكدًا استمرار شن الحملات لتحقيق الانضباط وإزالة العشوائية في مهدها حفاظًا على الواجهة الحضارية للمدينة.

