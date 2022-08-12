تنسيق كلية العلوم 2022 في عدد من الجامعات المختلفة

بعد ظهور نتيجه الثانوية العامة2022، تزايدت معدلات البحث المتكرر من طلاب علمي بشعبتيها (علوم ورياضة) عن تنسيق كلية العلوم 2022، واقسامها حيث تأتي كلية العلوم بعد كليات القمة مثل الطب والصيدلة والهندسه، وتعد كلية العلوم من ابرز الكليات العلمية وذلك لاحتوائها علي عدد كبير من الأقسام وعلي الرغم من صعوبة الدراسة بها الا ان عدد كبير من الطلاب يسعوا للالتحاق بها

تنسيق كلية العلوم 2022

يختلف تنسيق كلية العلوم من عام إلى الاخر ؛حيث جاءت المؤشرات موضحة انخفاض عدد الطلاب الحاصلين علي مجاميع اكثر من 90%، وبالتالي انخفاض التنسيق عن السنوات السابقة.

وأعلنت مؤشرات تنسيق كلية العلوم 2022 بإن الحد الأدنى للقبول في كلية العلوم لعام 2022 يتراوح من 85% إلى 88% يعني مابين 348.5 درجة إلى 361درجة.

وفيما يلي تنسيق كلية العلوم 2022 لبعض الجامعات وفقا لشعبتيها علمي علوم وعلمي رياضة وهي كالاتي:

تنسيق كلية العلوم 2022 شعبة علمي علوم

كلية علوم جامعة القاهرة 340 درجة.

كلية علوم البترول والتعدين جامعة مطروح 353 درجة.

كلية علوم جامعة الأسكندرية 340 درجة.

كلية العلوم جامعة سوهاج 344 درجة.

كلية علوم جامعة دمنهور343 درجة.

كلية علوم جامعة دمياط 334 درجة.

كلية علوم جامعة كفر الشيخ 342 درجة.

كلية علوم جنوب الوادي 341 درجة.

كلية علوم جامعة أسيوط 338 درجة.

كلية علوم جامعة المنصورة 339درجة.



تنسيق كلية العلوم 2022 شعبة علمي رياضة

كلية العلوم جامعة القاهرة 291 درجة.

كلية العلوم جامعة عين شمس 286 درجة.

كلية العلوم جامعة حلوان 281 درجة.

كلية العلوم جامعة الأسكندرية 293 درجة.

كلية العلوم جامعة دمنهور 288 درجة.

كلية علوم جامعة المنصورة 286 درجة.

كلية علوم جامعة الزقازيق 284 درجة.

كلية العلوم جامعة طنطا 283درجة.

كلية علوم جامعة بور سعيد 277 درجة.



ما هي أقسام كلية العلوم

يوجد عدد كبير من الأقسام في كلية العلوم مما يتيح للطلاب بعد التخرج العمل بمجالات مختلفة وهي كالاتي:

• قسم الرياضيات.

•قسم الفيزياء.

• قسم الكيمياء.

• قسم علم النبات.

•قسم علم الحيوان.

•قسم الجيولوجيا.

•قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية.

• قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية.

•قسم علم الحشرات.

•قسم الجيوفيزياء.

• قسم الفيزياء الحيوية.

•قسم كيمياء /فيزياء.