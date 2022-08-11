بعد خطة ترشيد الكهرباء.. تعرف على مواعيد غلق وفتح المحلات في الصيف

تدخل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالدولة، حيز التنفيذ الرسمي، بداية من يوم السبت المقبل 13 من شهر أغسطس الحالي، وذلك عقب اعتمادها رسميا من قبل مجلس الوزراء خلال اجتماعه مساء اليوم.

شملت خطة ترشيد الكهرباء بالمؤسسات العامة المملوكة للدولة والأشخاص وكافة المباني والمرافق بالدولة، مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية خلال موسم الصيف الحالي.

وضمت الخطة ترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق بالدولة سواءً الحكومية أو الخاصة والمملوكة للأشخاص، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.

مواعيد غلق وفتح المحلات في الصيف

وتستعرض بوابة “الفجر” مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية حسب ما أعلنته الحكومة في التالي:

1- فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.

2- يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

3- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

4- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

5- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً

6- عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

محال مستثناة من تلك المواعيد

وبحسب قرار الحكومة السابق بشأن مواعيد عمل المحلات التجارية، تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

كما يراعى مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.